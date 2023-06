Una storia di amore e resilienza: Marcia e Rosario, un legame che sfida le difficoltà - Controcopertina

In mezzo a tutte le tristi storie di truffe romantiche che popolano il mondo online, c’è una storia di amore che brilla per la sua autenticità. È la storia di Marcia e Rosario, che si sono incontrati online 15 anni fa e non si sono più separati, nonostante l’oceano Atlantico che li divideva. La loro storia d’amore sembrava destinata a superare ogni ostacolo, ma un terribile evento li ha messi alla prova.

La scoperta del tumore e la decisione di affrontare insieme

Un giorno di marzo del 2012, mentre Marcia si trovava in Brasile, ha avuto un’epilessia che l’ha portata al collasso. Spaventata e terrorizzata, è stata portata d’urgenza in ospedale. I medici brasiliani hanno effettuato una serie di controlli, tra cui tac, risonanze magnetiche ed esami del sangue, e dopo settimane è arrivata la diagnosi: un tumore benigno che causava le crisi epilettiche. Gli interventi chirurgici sono stati esclusi, e Marcia ha dovuto affidarsi alla terapia farmacologica per gestire le crisi.

Il matrimonio dopo la scoperta del tumore al cervello

Per undici anni, la vita di Marcia e Rosario sembrava scorrere serenamente, ma a marzo di quest’anno è arrivata una nuova crisi. Marcia si trovava in vacanza in Campania quando ha avuto un altro attacco. È stata nuovamente portata in ospedale, ma questa volta la diagnosi è stata diversa: tumore maligno al cervello. È stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza, che si è rivelato lungo e difficile, ma alla fine ha avuto esito positivo. Inizia ora un percorso di riabilitazione.

L’amore e il matrimonio nonostante le sfide

Nonostante le difficoltà, l’amore tra Marcia e Rosario è rimasto saldo. Rosario ha deciso di chiedere a Marcia di sposarlo, dimostrando il suo impegno incondizionato. La cerimonia di matrimonio è stata semplice ma molto significativa, e si è svolta il 25 aprile, meno di un mese dopo l’intervento chirurgico. Rosario ha dichiarato: “Il nostro amore è stato istantaneo. Si pensa che le storie nate online siano destinate a finire, ma noi ci siamo innamorati sempre di più ogni giorno in questi 15 anni”.

Rosario ha preso una decisione straordinaria per dimostrare il suo amore: si è preso un periodo di aspettativa dal lavoro per assistere Marcia durante il suo percorso di riabilitazione. Questo gesto dimostra che l’amore è capace di superare ogni ostacolo e che la vita ha reso ancora più evidente quanto sia prezioso.

La storia di Marcia e Rosario è un esempio di amore e resilienza, una testimonianza che l’amore autentico può superare qualsiasi difficoltà. Continueranno a affrontare la vita insieme, dimostrando che l’amore vero non conosce confini né ostacoli.