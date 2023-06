Isobel di Amici 22 pronta per una nuova sfida: Alla conduzione di Amici Full Out - Controcopertina

Isobel Kinnear, la talentuosa ballerina che ha conquistato il terzo posto nella classifica finale di Amici 22, è pronta per nuove emozionanti opportunità. Oltre al successo ottenuto sul palcoscenico, Isobel ha ricevuto una proposta che potrebbe portarla a realizzare un altro grande sogno: diventare una volto noto in televisione. Questa inaspettata possibilità apre nuovi scenari per la giovane ballerina, che ha sempre manifestato il desiderio di emergere anche nel mondo dello spettacolo televisivo.

Isobel di Amici 22 alla conduzione di Amici Full Out: Una svolta entusiasmante

Una svolta incredibile attende Isobel, che potrebbe debuttare come conduttrice a partire dall’11 giugno 2023. La talentuosa ballerina prenderà le redini del programma Amici Full Out, un format che riunirà tutti gli ex allievi della scuola, regalando gioia ai fan di lunga data. L’atteso evento avrà luogo alle 21:00 presso il Rock In Roma, nell’Ippodromo delle Capannelle.

Isobel di Amici 22 alla conduzione di Amici Full Out: Reazioni entusiaste degli ex compagni

I fan hanno appreso la notizia e hanno segnato la data sull’agenda grazie alla condivisione di un emozionante video promozionale sulla pagina social del programma. Il teaser promette sorprese straordinarie per l’evento Full Out Live. Tra gli ex allievi che parteciperanno ci saranno ancora Aaron, Angelina Mango, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Tommy Dali, Wax, Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon e Samu, tutti pronti a sostenere Isobel nel suo nuovo ruolo di conduttrice.

Le parole di Nicolò De Devitiis e la risposta di Isobel: Un’energia contagiosa

L’indizio sul nuovo incarico di Isobel è stato svelato da Nicolò De Devitiis nel video promozionale, quando si è incontrato con la ballerina australiana ed esclamato entusiasta: “Isobel, sei pronta? Dobbiamo andare, ci sei? Presenteremo insieme con i ragazzi di Amici!”. Con uno splendido sorriso e il suo carisma unico, Isobel ha risposto: “Ci siamo, daje!”. Naturalmente, il video è stato accompagnato dalle reazioni entusiastiche dei compagni di classe di Isobel, che non vedono l’ora di vedere la loro amica brillare nel nuovo ruolo di conduttrice.

La carriera di Isobel Kinnear continua a sorprendere e il suo talento si espande verso nuovi orizzonti. Non resta che aspettare l’11 giugno per vedere Isobel brillare nel suo nuovo ruolo di conduzione e godersi il tanto atteso Amici Full Out.