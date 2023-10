Una straordinaria storia di amore: l’uomo che ha adottato un vitellino orfano e lo ha fatto diventare parte della sua famiglia

Se pensiamo a un animale domestico, solitamente immaginiamo un cagnolino, un gattino, un coniglio o al massimo un pappagallino. Ma la storia che vi stiamo per raccontare è tutto tranne che ordinaria. Si tratta di un uomo che ha salvato un vitellino orfano e l’ha accolto nella sua vita come se fosse un altro membro della sua famiglia, in particolare, dei suoi cani.

Una scoperta straordinaria a Broome

La storia ha luogo a Broome, una pittoresca città costiera in Australia. Broome è una meta turistica molto popolare, e è comune vedere le persone passeggiare sulla spiaggia con i loro animali domestici, principalmente cani. Quindi, quando Edward Foy, orgoglioso proprietario di tre cani, decide di portare il suo vitellino al guinzaglio, attira inevitabilmente molta attenzione. Ma la cosa più sorprendente è che Edward e i suoi cani sembrano considerare Peanut, il vitellino, parte integrante della loro compagnia, come se non ci fosse nulla di insolito in questa insolita famiglia allargata.

Peanut: una vacchetta adottata dai cani

Peanut, una piccola vacchetta, risalta sulla sabbia bianca della spiaggia di Broome. Ma anche quando si immerge nell’acqua cristallina con il suo padrone e i suoi fratelli cani, sembra credere di essere uno di loro. A soli due mesi di età, Peanut vive in un tranquillo sobborgo nei pressi di Broome, condividendo il suo spazio con maiali, galline, pavoni, sei cani e, ovviamente, il suo amato padrone Edward. Questa famiglia insolita è la dimostrazione che, per Peanut, non esistono differenze tra le specie animali.

La storia toccante di Peanut

La storia di Peanut inizia con un incidente tragico: è stata trovata accanto alla strada, con sua madre morta a causa di un incidente stradale. “Era appena nata e si trovava lì, annusando ancora il corpo della madre, con il cordone ombelicale attaccato”, ha raccontato Edward. Nonostante le circostanze avverse, Peanut è riuscita a sopravvivere e oggi sta godendo di una vita serena come membro della famiglia Foy.

Questa storia toccante ci ricorda che l’amore e la gentilezza possono superare le barriere delle specie, trasformando un vitellino orfano in un membro amorevole di una famiglia di cani e umani. Una testimonianza vivente dell’importanza di dare una seconda possibilità e di accogliere chiunque abbia bisogno di affetto e protezione nella nostra vita