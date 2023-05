Un'esplosiva aggiunta all'Isola dei Famosi: Nikita Pelizon fa il suo ingresso - Controcopertina

L’Isola dei Famosi 2023 sta per accogliere un nuovo concorrente, portando un’inaspettata sorpresa che sicuramente farà parlare e terrà incollati gli spettatori davanti al televisore. Il nome di questa nuova entrata è di grande rilevanza e i fan non vedevano l’ora di rivedere questa figura sul piccolo schermo. Si tratta della vincitrice del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon, come svelato da una fonte affidabile, Alessandro Rosica.

Una mossa necessaria per ravvivare il cast dell’Isola

La produzione e la rete hanno preso questa decisione per un motivo molto semplice: gli ascolti in calo richiedono una spruzzata di pepe nel cast. Come ha ammesso anche Ilary Blasi, questa edizione dell’Isola dei Famosi è davvero difficile, e sembra che abbiano bisogno dell’aiuto di tutti. Come molti avranno notato, infatti, diversi concorrenti hanno abbandonato il programma nelle ultime settimane, ben 5 in totale, a causa di infortuni. Sebbene sia la norma in un reality come questo, sembra che Ilary stia attraversando un momento di grande preoccupazione.

Benvenuta Nikita Pelizon, l’amica di Helena Prestes

Tra i saluti, ci sono stati anche quelli di alcuni dei migliori vip del cast: Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e Fiore Argento, su cui Ilary contava per un po’ di sana scapigliatura. Tuttavia, non è andata come previsto. L’unica ad alimentare un po’ di caos rimane Helena Prestes. Ed è proprio in questo contesto che Nikita Pelizon fa il suo ingresso, in qualità di cara amica di Helena. Il suo compito sarà quello di sorprenderla e, allo stesso tempo, creare nuove dinamiche all’interno del gruppo.

Un’opportunità di redenzione per Helena?

Forse Nikita potrebbe riuscire a rendere Helena Prestes un po’ più empatica verso gli altri concorrenti, considerando che in queste ultime settimane la sua falsità e la continua ricerca di attenzione sono state oggetto di critiche da parte di molti. Sarà interessante vedere se Nikita riuscirà a far sì che Helena diventi più amata dal pubblico a casa. È importante notare che le due, come abbiamo già raccontato, sono amiche da diverso tempo e hanno già partecipato insieme a Pechino Express.