Uno shock per la conduttrice: Rai esclude la sua partecipazione a un nuovo programma

Un’inaspettata notizia ha colpito il pubblico pochi giorni prima della presentazione dei palinsesti Rai. Una nota conduttrice è stata esclusa all’ultimo momento, il che significa che il suo programma non andrà in onda nei prossimi mesi. È stato un colpo di scena totale, considerando che la conduttrice si era convinta di aver ottenuto il ruolo. Aspettava solo l’annuncio ufficiale, che però non è mai arrivato, lasciandola con una delusione amara.

Non sarà facile per lei superare questa dura battuta d’arresto inflitta dalla televisione pubblica. Il nome della conduttrice non è mai stato menzionato nei palinsesti Rai e quindi è stata ufficialmente esclusa. Ma c’è di più, infatti è stata una giovane collega a prendere il suo posto, lasciando la conduttrice con un amaro senso di vuoto. E a quanto pare, la sua reazione è stata tutto tranne che tranquilla.

Esclusione dell’ultima ora dai palinsesti Rai

Poco dopo l’annuncio ufficiale dei palinsesti Rai, il settimanale Oggi ha rivelato un retroscena sorprendente sulla conduttrice, che non si aspettava affatto di essere esclusa in modo così repentino. Non sappiamo se avesse ricevuto rassicurazioni dai vertici della televisione pubblica, ma è evidente che abbia “preso la notizia molto male” quando ha fatto questa brutta scoperta. Per lei, quindi, nessuna trasmissione in vista.

Elena Santarelli è stata la conduttrice arrabbiata e delusa in questione. Era convinta di dover condurre un nuovo programma su Rai2 nel pomeriggio. Invece, sarà Ema Stokholma ad avere l’opportunità di condurre Radio 2 Happy Family dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18, programma trasmesso anche su Radio 2, insieme ai Gemelli di Guidonia. Secondo indiscrezioni, Elena avrebbe dovuto condurre un programma simile a Detto Fatto, ma ora tutto è saltato.

Elena Santarelli, 41 anni, è stata opinionista di Italia Sì dal 2018, programma condotto da Marco Liorni. Nel 2019 ha fatto parte del panel di giurati di Sanremo Giovani a Italia Sì e de Lo Zecchino d’Oro. Dal 2014 è sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi e insieme hanno due figli.