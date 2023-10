Uomini e Donne: Anticipazioni e Novità dalla Puntata del 3 Ottobre 2023

Il Rientro del Famoso Dating Show Uomini e Donne, il noto programma condotto dalla celebre Maria De Filippi, si appresta a deliziare i fan con una nuova puntata questo martedì 3 ottobre 2023. Fissate l’orologio per le ore 14:45 e accendete Canale 5 per non perdervi le ultime avventure dei protagonisti del Trono Classico e Trono Over.

Un Occhio ai Protagonisti Nella scena odierna, non mancheranno i seguenti protagonisti:

Gli opinionisti: Tina Cipollari , Gianni Sperti e Tinì Cansino .

, e . Tronisti del Trono Classico: Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando.

Cavalieri e dame rappresentanti del Trono Over.

Gli Ultimi Sviluppi I fan più fedeli ricorderanno che:

Barbara ha espresso dubbi sulla relazione con Alessio dopo aver scoperto di un suo bacio con Claudia.

Nel Trono Classico, tensioni sono riemerse a causa di una controversa story su Instagram di Michele, che ha messo alla prova la sua relazione con una tronista.

Anticipazioni Puntata di Oggi

Nel Trono Classico, Carlo, corteggiatore di Manuela, è al centro delle attenzioni a seguito di una segnalazione. Tuttavia, Tina Cipollari e Gianni Sperti sembrano difendere il ragazzo.

Cristian amplia i suoi orizzonti romantici, avendo un appuntamento con Valeria e iniziando a conoscere Valentina.

Come Seguire la Puntata Per chi non vuole perdere un minuto: