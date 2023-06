Uomini e Donne: Ida Platano affronta le accuse e reagisce duramente - Controcopertina

La dama del popolare dating show si difende dalle insinuazioni sui social

Ida Platano, protagonista di Uomini e Donne, non nasconde la sua frustrazione sui social media. Dopo aver vissuto diverse storie all’interno del programma di Maria De Filippi, incluso il suo rapporto con Riccardo Guarnieri, l’hair stylist di Brescia ha avviato una nuova relazione con Alessandro Vicinanza. Tuttavia, negli ultimi tempi sono emerse voci di una possibile crisi tra i due. Ida stessa è intervenuta per chiarire la situazione, esprimendo la sua stanchezza per i commenti negativi: “Mi sono stancata di leggere insinuazioni come ‘stai con Ale solo per…’ No, no e no. Ho sempre mantenuto me stessa, non ho mai avuto bisogno di nessuno per raggiungere determinati obiettivi nella vita”.

Ma sembra che gli attacchi e i commenti negativi verso Ida Platano non siano ancora cessati. E lei, ancora una volta, ha reagito con rabbia inviando una risposta durissima agli hater.

Le accuse a Ida Platano e la sua risposta decisa sui social

Questa volta alcune persone hanno attaccato Ida Platano riguardo al suo ruolo di madre, un aspetto estremamente personale. La dama di Uomini e Donne ha sfogato la sua frustrazione dicendo: “Sono qui, carica ed energica per dirvi quattro cose. Ma proprio quattro, a qualcuno di voi, perché mi avete davvero stancato. Quando dico ‘stancato’, intendo che la mia pazienza è stata superata. Il ruolo di madre non può essere attaccato da nessuna madre su questa terra”.

Ida Platano ha continuato a difendersi: “Voi siete bravi, vero? Passate il tempo a diffamare dall’alba al tramonto, mentre noi dobbiamo sopportare tutto questo. […] Mio figlio non è un poverino. Mio figlio ha amore, serenità e felicità, cose che voi evidentemente non avete. Forse non avete nulla da fare tutto il giorno, o forse vi piace godere di far arrivare una persona all’esasperazione”. Ha poi aggiunto: “È assurdo pensare che qualcuno abbia chiamato alle 17:00 di venerdì per dirmi che sono una madre terribile”.

Successivamente, Ida Platano ha rivelato di aver ricevuto una telefonata al lavoro che l’ha profondamente sconvolta: “Mi vergogno come donna. E la chiamata è stata fatta da un’altra donna. A che punto siamo arrivati? […] Avete esagerato. Sono libera di dire ciò che voglio, giusto come voi, no? Chi ha esagerato avrà le sue conseguenze. Mi dispiace, ma queste sono le conseguenze. Lo dico sempre, oggi mi comporto così perché sono conseguenze generate da voi. Spero di essere stata chiara, altrimenti ci metterò 10 minuti per spiegarlo. Non ho problemi”.