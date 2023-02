Uomini e Donne, la brutta notizia di Alice Barisciani lascia tutti senza parole

L’appassionata storia d’amore di Alice Barisciani con Federico Nicotera ha avuto una svolta drammatica nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Nonostante le emozioni travolgenti, Maria De Filippi è intervenuta per garantire il lieto fine di questo viaggio romantico.

Maria ha drammaticamente rivelato a tutti che Alice è stata licenziata dal suo lavoro! La questione è tra uomini e donne: la donna, a causa delle troppe assenze, è stata sollevata dal suo incarico. Se sia stato giusto o sbagliato, non sta a noi deciderlo. È possibile che il datore di lavoro di Barisciani si sia trovato in una situazione difficile, magari per una questione di poco conto. In conclusione, potrebbe non trattarsi di un caso di licenziamento ingiustificato. Infatti, la ragazza inizialmente si è limitata a confermare la notizia che Maria aveva condiviso, senza fornire alcun dettaglio.

Un’emozionante notizia da Uomini e Donne: la piacevole conclusione di un dramma appassionante!

“Ho sentito che hai avuto problemi a trovare lavoro a causa di questo programma”, dice Maria entusiasta, “non sono sicura che sia vero, giusto? Volevo farti sapere che se vuoi lavorare con noi, saremo felicissimi di averti con noi! So che siete lontani da Roma e questa è una sfida, non è vero? Se non trovi quello che cerchi altrove, ci farebbe piacere se ti unissi a noi!”.

Maria, ti imploro di continuare a lavorare e a fare le corna con noi! Forse non sarà per sempre, ma se hai bisogno di un lavoro, te ne offro uno proprio qui! Anche se sei stata licenziata per colpa nostra, voglio assicurarmi che tu abbia l’opportunità di lavorare con noi”. Il gesto gentile della De Filippi ha lasciato tutti di stucco!

Anche se non sappiamo se la ragazza accetterà il lavoro a Roma, si tratta di un’opportunità straordinaria! La ragazza ha poi raccontato di aver avuto problemi di salute che le hanno fatto prendere qualche chilo. “Avevo paura di non essere abbastanza attraente per lui. Ho messo su qualche chilo, non sono sicura che se ne sia accorto. Non ne ho mai parlato e non è nulla di grave, ma sono queste le cose che possono portare a dubitare di se stessi”.