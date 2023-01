Uomini e Donne scelta di Federico, Alice preferita a Carola?

Preparatevi a lasciarvi conquistare dal nuovo episodio dell’iconico Uomini e Donne, con protagonista l’affascinante Federico Nicotera e i suoi due potenziali amori, Alice e Carola – in onda oggi, venerdì 27 gennaio!

La scelta di Federico a Uomini e Donne: Federico è pieno di entusiasmo mentre presenta ad Alice il suo amato nonno!

Maria De Filippi ha posizionato Federico e Alice nel cuore dello studio. È stato mostrato il filmato della loro esterna, in cui il tronista ha presentato la corteggiatrice al suo amato nonno, che rappresenta il suo unico vero modello maschile. Alla fine dell’esterna, i due si sono scambiati un bellissimo e romantico bacio. “Quella del nonno per me è casa mia e portarla lì mi ha fatto sentire così contento”, ha detto Federico. Alice ha parlato con emozione: “Ho trovato la mia pace dopo questa esterna, mi sono sentita così beata, mi sono commossa. Sono molto legata alla famiglia, quindi un passo del genere è stato molto significativo per me”.

La lotta con Carola

La voce di Carola è piena di passione mentre parla a Federico in camerino. “Un mese e mezzo fa ti avrei detto che mi stavo innamorando di te, ma ora sono stufa e confusa. Non è che i miei sentimenti siano scemati all’improvviso, è solo cambiata la situazione”, spiega. Carola continua, alzando la voce: “Sono cinque mesi che mi insulti e mi tratti come una bambina. Vuoi che resti con te o no?”. Fa una pausa prima di rispondere alla sua stessa domanda: “No, in questo momento non voglio”.

Alice esclamò furiosa: “Questo litigio mi fa venire la nausea! Non c’era assolutamente fuoco o entusiasmo, non capisco cosa continui a vedere in lei”, disse, gli occhi ora puntati su Federico.