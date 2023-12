Il Ritorno a Casa di Valeria Marini Valeria Marini, celebre showgirl italiana, ha fatto parlare di sé durante il suo recente ritorno a Roma da Palermo. L’episodio che ha destato scalpore è avvenuto all’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, dove Marini si apprestava a prendere il volo per la Capitale.

La Richiesta di Assistenza

Viaggiando con due voluminose valigie e il suo adorato cane al seguito, Valeria Marini ha fatto una richiesta speciale: l’assistenza di due facchini aeroportuali per il trasporto dei suoi bagagli. La richiesta è stata rivolta alla Gesap, società gestrice dell’aeroporto, con toni decisi e senza mezzi termini. La scena ha attirato l’attenzione degli altri passeggeri presenti.

La Testimonianza di Eugenia Nante

Tra le persone presenti al momento dell’incidente c’era Eugenia Nante, giornalista di Rai 3, che ha documentato l’evento su Instagram. Nante ha descritto quanto accaduto nei seguenti termini:





“Durante il volo Palermo-Roma, Valeria Marini è salita a bordo con due borsoni e il suo cane. Ha chiesto un ascensore per le valigie, passando davanti agli altri passeggeri con un po’ di determinazione. Ha gridato ‘dov’è il mio autista?’. Inizialmente, la gente ha riso, ma poi è arrivato il personale dell’aeroporto per accontentarla.”

Il Video che ha Catturato l’Attenzione

Un video condiviso da Nante sui social media ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico, mostrando Valeria Marini mentre dialogava con gli addetti della Gesap vicino alla scaletta dell’aereo. Nel video, si vede chiaramente Marini consegnare i suoi bagagli agli addetti e ricevere assistenza per salire a bordo, seguita da un addetto che trasporta uno dei suoi bagagli.

Reazioni e Riflessioni

L’incidente ha suscitato diverse reazioni tra i passeggeri e gli utenti dei social media. Alcuni hanno trovato la situazione divertente, mentre altri hanno espresso disappunto per la richiesta di assistenza di Marini. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione delle richieste speciali da parte delle celebrità in contesti pubblici come gli aeroporti, evidenziando il divario tra le loro esigenze e la realtà quotidiana degli altri viaggiatori.