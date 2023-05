Vince il reality! L'Isola dei Famosi 2023 svela il nome del favorito - Controcopertina

L’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi si avvicina alla sua conclusione, rivelando finalmente il nome del possibile vincitore del programma presentato da Ilary Blasi. L’indiscrezione è trapelata venerdì 26 maggio, a poche settimane dalla tanto attesa finale prevista per lunedì 19 giugno. Mentre il pubblico è in trepidante attesa del prossimo episodio in diretta, emerge il favorito numero uno che potrebbe portarsi a casa l’ambito titolo.

La lotta per la vittoria e un’accesa lite tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero

Ma nella competizione de L’Isola dei Famosi non si tratta solo di scoprire il nome del vincitore, che comunque è emerso in tutta la sua potenza. C’è stato anche uno scontro acceso tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero, con la prima che si è lasciata andare a parole di fuoco: “Lui è un bugiardo, ha parlato male di Marco fingendo che sia un vegano. La falsità regna sovrana e queste cose mi fanno orrore. Mi infastidisce vedere gli altri girare come banderuole, tutti si lamentano, ma poi stanno con lui. Persino Corinne, con cui ero sempre andata d’accordo e che aveva sempre preso posizione. Ora vedo che per una vita tranquilla si adegua al vento che tira”.

I pronostici dei bookmaker svelano i possibili vincitori

Già circolano i nomi di coloro che, secondo i bookmaker, non dovrebbero avere molte possibilità di vittoria all’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato sul sito di Agimeg.it, l’agenzia di stampa del mercato dei giochi, Corinne Clery è quotata 30, Nathaly Caldonazzo 20, mentre Fabio Ricci e Alessandra Drusian dei Jalisse sono rispettivamente quotati 15 e 10.

Successivamente, troviamo Helena Prestes a 7,50 e Andrea Lo Cicero a 5. In seconda posizione, con quote di 4 volte la posta, si trovano Cristina Scuccia e Pamela Camassa. Il favorito, invece, sembra essere Marco Mazzoli, con una quota di soli 2,50. Al momento, non sembrano esserci molti concorrenti in grado di tenergli testa, ma ovviamente sarà necessario valutare il prosieguo dell’avventura. Ancora molti giorni da trascorrere prima che questa classifica ipotetica possa subire cambiamenti significativi.

Marco Mazzoli: Un cammino verso il successo?

Naturalmente, tutti i naufraghi non possono essere messi a conoscenza di questa rivelazione, ma se Marco Mazzoli dovesse continuare nel suo percorso attuale, sembrerebbe non dover affrontare molte difficoltà per conquistare il successo finaleVince il reality! L’Isola dei Famosi 2023 svela il nome del favorito