Vincenzo Mollica malattia: morbo di Parkinson e non vede più

Vincenzo Mollica ha affrontato una situazione di salute sempre più difficile negli ultimi anni, e i suoi fan lo hanno potuto constatare di persona grazie all’addio al suo amato balcone al Festival di Sanremo dello scorso anno. Oggi sarà ospite della trasmissione Che tempo che fa, dove un paio di anni fa aveva parlato del mix di condizioni mediche con cui convive da tempo, oltre che del deterioramento della vista dovuto a uveite, iridociclite plastica e glaucoma.

Quando è stato ospite di Fabio Fazio, ha raccontato con coraggio che stava perdendo quasi completamente la vista e che nel frattempo gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson: “Non mi sto perdendo nulla. Ho anche il diabete. Sono un maestro nel gestire i miei farmaci”.

Come se la cava Vincenzo Mollica nella sua battaglia contro il Parkinson e altre malattie degenerative? Speriamo ardentemente che stia bene!

Vincenzo Mollica è stato profondamente colpito dall’uveite, che gli ha tolto la vista dall’occhio sinistro. Quando i suoi genitori lo portarono dall’oculista, gli fu detto che alla fine sarebbe diventato cieco. Questa consapevolezza ha spinto Vincenzo a imparare tutto a memoria per poterlo ricordare quando “cala il buio”. Ha espresso con fervore il desiderio di scegliere la foto per la sua tomba, poiché era sicuro che i morti non avrebbero scelto le foto che si vedono in seguito: “Ho scelto che sulla mia tomba ci sia la foto di Vincenzo Paperica…”. Qui giace Vincenzo Paperica, che in vita fu Mollica”.