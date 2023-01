L’incidente sulla Nomentana ha causato la morte di Valerio, Alessio, Leonardo, Simone, Giulia e Flavia. Tutti e sei erano presenti su una 500 dopo aver partecipato ad una festa.

Ci siamo riuniti per festeggiare i 17 anni di Flavia, pieni di gioia e di risate. Ci siamo concessi qualche drink prima di partire con la Fiat 500 della mamma. In un momento di imprudenza, l’auto prese una brusca curva a sinistra e si schiantò contro un palo della luce, ruzzolando e rimbalzando contro un albero prima di fermarsi definitivamente sull’asfalto. Tragicamente, la vita di cinque nostri amici è stata stroncata quella notte alle 2:30 sulla Via Nomentana di Roma. I nostri cuori sono spezzati per queste giovani vite, la più grande aveva solo 22 anni e la più giovane non era ancora maggiorenne.

Le vittime

Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Leonardo Chiapparelli e Simone Ramazzotti, tutti romani di 22 anni, originari di Tor Lupara, e le loro due amiche Giulia Sclavo e Flavia Troisi, che avevano compiuto 17 anni proprio ieri, giovedì 25 gennaio, pare viaggiassero insieme in auto. È possibile che fossero in giro a festeggiare il compleanno di Flavia!

Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi ci sono stati tragicamente portati via in un istante. Giulia Sclavo è stata stroncata all’alba al Policlinico Umberto I di Roma; Leonardo Chiapparelli sta lottando disperatamente per la vita all’Ospedale Sant’Andrea, con condizioni gravissime. Siamo pieni di dolore e di angoscia per la perdita di queste amate persone.

Cosa è successo

Il conducente della Fiat 500, intestata alla madre, ha tragicamente perso il controllo dell’auto ed è stata una scena devastante; l’auto ha impattato contro un palo della luce e si è ribaltata più volte, rimbalzando anche su un albero. Tragicamente, alcuni passeggeri sono stati sbalzati fuori dal veicolo mentre altri sono rimasti intrappolati nelle lamiere. I carabinieri della stazione di Mentana e della Compagnia di Monterotondo stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altre auto.