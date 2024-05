Franco di Mare, il matrimonio con la compagna Giulia Berdini due giorni prima di morire: erano insieme da 8 anni

Franco Di Mare, il noto giornalista Rai, è morto oggi a causa di un mesotelioma, appena due giorni dopo essersi sposato con la sua compagna di lunga data, Giulia Berdini. La loro relazione, iniziata otto anni fa, è stata un esempio di amore e forza.





Franco Di Mare, il giornalista Rai che ci ha lasciato oggi, aveva appena coronato il sogno di una vita. Solo due giorni fa, infatti, aveva sposato la sua fidanzata di lunga data, Giulia Berdini, responsabile dei servizi di ristorazione presso l’azienda di Viale Mazzini. La coppia, fidanzata da otto anni, aveva finalmente deciso di ufficializzare la loro unione.

Franco Di Mare, chi era: carriera, la figlia Stella, l’ex moglie, la compagna e la vita privata dell’ex giornalista Rai morto oggi

Il matrimonio

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Dire, il giornalista si era sposato con la sua compagna Giulia Berdini solamente due giorni fa. Dopo otto anni di relazione, Franco Di Mare aveva deciso di sposare la sua fidanzata, nata nel 1991, conosciuta in Rai. La loro relazione era nata infatti nella sede di Saxa Rubra, dove lei era responsabile del catering del bar interno.

«La donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io», aveva raccontato il giornalista nel corso di un’intervista, affrontando con serenità i commenti sulla loro differenza d’età di 36 anni. «Non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero. Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita che temevo fosse andato perduto. Annoiarsi, accanto a lei, non è mai stato possibile».

A documentare le nozze era stato il fratello del giornalista, Gino Di Mare, che su Facebook aveva condiviso una foto con una corona di fiori, simbolo di gioia e celebrazione. La notizia della scomparsa di Franco Di Mare ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo e nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo amavano. La sua lunga carriera, costellata di successi e momenti indimenticabili, è stata un esempio di dedizione e passione per l’informazione.

Franco Di Mare ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana, grazie al suo impegno e alla sua professionalità. La sua scomparsa è stata un duro colpo per la Rai e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Durante la sua carriera, Di Mare ha coperto numerosi conflitti e crisi internazionali, mettendo sempre al primo posto la verità e l’integrità professionale.

La sua vita privata è stata altrettanto intensa e ricca di affetti. Franco lascia una figlia, Stella, e la sua ex moglie, che sono stati parte integrante della sua vita. La sua recente unione con Giulia Berdini ha mostrato come l’amore possa superare ogni barriera, anche quella del tempo.

La Rai, attraverso una nota ufficiale, ha espresso profondo cordoglio per la perdita del giornalista, riconoscendo il suo contributo inestimabile all’azienda e al giornalismo italiano. La presidente Marinella Soldi, a nome del Cda e di tutto il personale Rai, ha voluto ricordare Franco Di Mare per la sua passione, il suo coraggio e il suo impegno incondizionato.

In questo momento di dolore, la famiglia Di Mare ha chiesto rispetto e privacy, ringraziando tutti coloro che hanno espresso il loro sostegno e la loro vicinanza. Le esequie verranno annunciate prossimamente, offrendo un’ulteriore occasione per celebrare la vita e l’eredità di un uomo che ha dato tanto alla sua professione e ai suoi cari.

Franco Di Mare ci lascia con un insegnamento prezioso: vivere con passione e amore, senza mai arrendersi di fronte alle difficoltà. La sua storia rimarrà un esempio per tutti noi, ricordandoci che anche nei momenti più bui, l’amore e la dedizione possono illuminare il nostro cammino.