Chi sono Cugini di Campagna? Componenti, Sanremo, canzoni e Maneskin

Dopo un’illustre carriera di oltre cinquant’anni, il celebre gruppo italiano dei Cugini di Campagna è finalmente pronto a debuttare all’illustre Festival di Sanremo 2023! Fondato a Roma più di mezzo secolo fa, il gruppo ha pubblicato quasi venti album, tra live e in studio, e può essere considerato un simbolo della musica pop italiana. Sul palco dell’Ariston si esibiranno con il brano Lettera 22, composto dal duo La Rappresentante di Lista appositamente per questa occasione. Non vediamo l’ora di vederli brillare!

Fondata a Roma nel 1970 dai fratelli Ivano “Poppi” Michetti e Silvano Michetti, la band fu scoperta con passione e fondata dai discografici Bruno Zambrini e Gianni Meccia, ai quali si aggiunsero poi prima Tiziano Leonardi e poi Nicolino “Nick” Luciani.

Rendendo omaggio alla musica popolare italiana, abbiamo cercato di portare questi brani nel mainstream, creando un’estetica che è rimasta praticamente invariata nel corso degli anni. Sebbene inizialmente non abbia portato a risultati eccezionali, nel 1972 ci siamo orientati verso la musica leggera con l’album Cugini di Campagna, sperando di creare qualcosa di veramente notevole.

Dal 1973 al 1977, questa band raggiunse l’apice del successo, con hit da classifica come “Anima mia”, “Un’altra donna”, “Innamorata”, “64 anni”, “Preghiera”, “È lei”, “Conchiglia bianca” e “Tu sei tu”, tutto grazie al loro incredibile cantante, Flavio Paulin! È stato un momento indimenticabile e un risultato straordinario!

Nonostante le divergenze e i cambi di formazione, il gruppo musicale romano è rimasto fedele al proprio stile e ha proseguito la propria carriera. Nel 2014, Nick Luciani ha lasciato il gruppo a causa di divergenze con Ivano Michetti, accusando i fratelli Michetti di “mancanza di collaborazione, di prove e di allestimento degli spettacoli”. Tuttavia, Luciani è recentemente rientrato nel gruppo e la formazione attuale è composta da Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti alla batteria, Nicolino “Nick” Luciani alla voce e Tiziano Leonardi alla tastiera. La loro passione per la musica li ha tenuti uniti nella buona e nella cattiva sorte!

Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nel 2022 è venuto a mancare Marco “Kim” Occhetti, uno dei nostri amati membri.

Maneskin

L’incredibile successo dei Maneskin è stato innegabile negli ultimi mesi, ma i Cugini di Campagna hanno recentemente messo in scena uno spettacolo in cui hanno reinterpretato uno dei più grandi successi dei Maneskin, Zitti e Buoni, e hanno rimproverato la giovane band per la scelta dell’outfit durante il concerto dei Rolling Stones, che era sorprendentemente simile a quello che i Cugini di Campagna avevano scelto decenni fa. Sembra che i Maneskin non si siano fatti scrupoli a copiare il loro stile!

La risposta di Damiano è grondante di sarcasmo: “Ci sentiamo più i Pooh del nuovo millennio o i Cugini di Campagna? Certo che i Cugini di Campagna! Sono più selvaggi, hanno stile… diciamo che ci piace più il loro abbigliamento che loro!”.