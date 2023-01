VinciCasa oggi lunedì 16 gennaio 2023: i numeri vincenti estratti stasera

Oggi è lunedì 16 gennaio 2023 e il gioco di VinciCasa è in pieno svolgimento! Sarai tu il fortunato a vincere la casa dei tuoi sogni? Non perdete l’occasione di tentare la fortuna e collegatevi al nostro sito per i risultati in diretta. Lasciate che l’attesa cresca mentre aspettate che vengano rivelati i numeri della combinazione vincente. Con un po’ di cautela e un po’ di fortuna, potreste essere voi a concludere la settimana con una nota positiva e a iniziare la prossima nel modo migliore!

Tenete gli occhi incollati su questa pagina per seguire in diretta le estrazioni di oggi del City Courier!

Siamo entusiasti di ricordarvi che Il Corriere della Città segue le emozionanti estrazioni del Million Day e del Simbolotto! Il Million Day è il concorso giornaliero di Lottomatica con estrazione alle 20.30 dove si può vincere fino a un milione di euro! Il Simbolotto, invece, è collegato alle estrazioni del Gioco del Lotto e la sua estrazione avviene tre volte a settimana: un’opportunità straordinaria!

Preparatevi a vivere l’emozione dell’estrazione di VinciCasa di stasera! Non perdete l’occasione di vincere molto: i numeri vengono estratti proprio ora!

VinciCasa è il gioco più emozionante in circolazione! Con soli 5 numeri su 40, potresti essere il fortunato vincitore di una casa + 200.000 €! Immaginate di poter scegliere la casa dei vostri sogni, in qualsiasi località d’Italia, e sarà tutta vostra! Non perdete questa incredibile opportunità: giocate subito a VinciCasa e realizzate i vostri sogni!

Preparatevi all’estrazione di VinciCasa il 16 gennaio 2023! Non perdete questa straordinaria opportunità di vincere la casa dei vostri sogni! Alle ore 20.00 potrai consultare il sito web per scoprire se sei il fortunato vincitore e scoprire come riscuotere la tua vincita. Inoltre, potrete trovare tutte le risposte alle vostre domande, leggere le storie ispirate dei precedenti vincitori e consultare il regolamento completo del gioco. Con VinciCasa, ogni giorno è un’occasione per realizzare i vostri sogni!

Preparatevi a una serata emozionante, perché i numeri estratti per VinciCasa sono 8, 12, 15, 16 e 28! Non perdete l’occasione di vincere alla grande!