Violentata nel parcheggio del supermercato a Eeggio Emilia: Arrestato un 55enne

Nel tranquillo parcheggio di un supermercato a Reggio Emilia, una giovane donna di 23 anni ha vissuto un terribile incubo quando è stata vittima di un tentativo di aggressione sessuale. L’uomo responsabile ha aperto lo sportello dell’auto della vittima mentre questa si preparava a partire, intraprendendo un comportamento aggressivo e inappropriato.

Un Tentativo di Aggressione

La vittima, che aveva appena salito nella sua auto, è stata sorpresa da un uomo che ha aperto lo sportello e ha cercato di baciarla. La situazione è rapidamente degenerata quando l’aggressore ha iniziato a toccare la donna in modo inappropriato, cercando di spingerla a recarsi sui sedili posteriori per compiere atti sessuali. La giovane è riuscita a reagire prontamente, liberandosi e fuggendo dal luogo dell’aggressione.

Denuncia e Indagini

La vittima ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli, permettendo l’avvio delle indagini. Grazie alle testimonianze dei presenti e all’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza del parcheggio del supermercato, gli investigatori sono riusciti a identificare il presunto aggressore.





L’Arresto del Responsabile

Un uomo di 55 anni, residente a Reggio Emilia, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha richiesto e ottenuto una misura cautelare restrittiva in regime di arresti domiciliari per l’uomo. L’indagine è ancora in fase preliminare e proseguirà con ulteriori approfondimenti investigativi.

Questo incidente drammatico sottolinea l’importanza della prontezza e della determinazione nella denuncia di tali crimini. La giovane vittima ha dimostrato grande coraggio nel riferire l’accaduto alle autorità, contribuendo all’arresto del presunto aggressore. La società deve continuare a combattere la violenza sessuale e assicurarsi che chi commette tali reati sia portato davanti alla giustizia.