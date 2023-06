Violenza sulle donne a Terracina: 46enne arrestato dopo inseguimento e aggressione - Controcopertina

Una nuova storia di violenza sulle donne è emersa nella provincia di Terracina, lasciando sgomenti e indignati. Un pericoloso inseguimento tra due veicoli si è trasformato in un brutale attacco all’esterno di un’attività commerciale, mentre la vittima cercava rifugio. La donna è stata aggredita selvaggiamente sotto gli occhi increduli dei testimoni, finendo in ospedale con una prognosi di trenta giorni. Il suo convivente, un uomo di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato in parte l’escalation degli eventi, svelando una serie di episodi scioccanti.

Inseguimento e aggressione

L’inseguimento è iniziato nella tarda mattinata di martedì a Terracina. Ancora non sono chiari tutti i dettagli di come sia iniziato, ma tutto ha preso una piega pericolosa quando la vittima, una donna di 40 anni proveniente da San Felice Circeo, ha chiamato il numero di emergenza 112 terrorizzata, mentre cercava di sfuggire al suo compagno che la stava inseguendo in macchina. È iniziata una corsa all’adrenalina che si è protratta per diversi chilometri. La donna cercava disperatamente di allontanarsi, mentre lui accelerava tenacemente dietro di lei.

L’inseguimento lungo la provinciale 87

L’inseguimento si è sviluppato lungo la trafficata provinciale 87, nella zona di Badino, per poi spostarsi nel territorio di San Felice, il comune di residenza della coppia. In un certo punto, la donna in fuga ha deciso di fermarsi accostando l’auto e ha camminato velocemente verso un esercizio pubblico. Tuttavia, il convivente ha messo in atto una manovra rischiosa, tentando di investirla con l’auto. Poco dopo, è sceso dal veicolo, l’ha raggiunta prima che entrasse nel locale e l’ha violentemente aggredita. Pugni e schiaffi si sono susseguiti senza sosta, finché alcune persone presenti e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Terracina sono intervenuti tempestivamente, mettendo fine all’aggressione. Il compagno violento, un 46enne, è stato arrestato sul posto. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze ancora più gravi. Le fasi centrali dell’aggressione sono state catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Precedenti di violenza

Indagando sulla storia, la donna ferita ha raccontato ai carabinieri una lunga serie di abusi fisici e psicologici subiti per un periodo prolungato. I litigi erano all’ordine del giorno, e quello di martedì mattina è stato solo l’ultimo episodio prima dell’inseguimento e dell’aggressione che l’ha mandata in ospedale. I motivi scatenanti l’ira dell’arrestato sembrano essere stati “futili” e riconducibili a dinamiche comuni di convivenza, secondo quanto riferito dalle autorità. Su disposizione del sostituto procuratore di Latina, Simona Gentile, l’uomo è stato portato in carcere. Il Tribunale di Latina ha convalidato l’arresto e ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento a meno di 200 metri dai luoghi frequentati dalla parte offesa.