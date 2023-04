Vite al limite, chi è Dolly: la storia, età, peso, malattia e come sta oggi

Dolly è una figura ispiratrice presente in alcuni episodi di “Lives on the Edge”, un programma che mette in luce le storie di persone in missione per perdere peso. Queste persone coraggiose hanno affrontato enormi difficoltà, spesso traumi irrisolti, che le hanno portate ad avere abitudini alimentari incontrollabili. Tuttavia, la loro forza e determinazione nel prendere in mano la propria vita è incredibilmente ammirevole.

Traboccando di curiosità, ci si chiede chi sia Dolly e cosa si sappia di lei. Purtroppo non si sa molto, ma alcune informazioni possono essere rivelate. È chiaro che diversi fattori hanno contribuito a far sì che alcuni pazienti diventassero obesi, e molti hanno assistito ad alcune scene in cui Dolly era presente.

Dolly, Vite al limite

La storia di Dolly Martinez in Lives on the Edge ha commosso molti spettatori, poiché aveva solo 25 anni quando ha deciso di intraprendere il programma che le ha cambiato la vita per perdere peso. Secondo varie fonti sul web, la ragazza soffriva non solo di obesità, ma anche di problemi cardiaci dovuti al suo peso eccessivo, oltre che di un disturbo bipolare che le era stato diagnosticato in gioventù.

La donna ha sempre dovuto affrontare una moltitudine di problemi: suo padre era un tossicodipendente e lei ha iniziato ad abbuffarsi in giovane età, arrivando a pesare 55 kg a soli 7 anni. Quando ha iniziato il programma, il suo peso era di ben 269 kg. Nonostante i suoi progressi, alla fine ha dovuto abbandonare il programma dopo aver perso 18 kg in 10 mesi. Cos’altro si può dire di lei?

Ulteriori informazioni

Dolly Martinez ne ha passate tante: la figlia portata via per un anno a causa di un marito violento e il bullismo subito a scuola. I traumi subiti l’avevano lasciata emotivamente segnata, così cercò l’aiuto dei medici del programma per cercare di migliorare la sua vita.

Non si sa se abbia portato a termine i suoi cambiamenti dietetici, il che ci lascia a riflettere sul suo stile di vita attuale, se sia ancora consapevole del suo peso o meno. Ciò che si sa è che ha lasciato il programma di perdita di peso “Lives on the Edge”, lasciandoci con poche informazioni sulla sua situazione.