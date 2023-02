Vite al limite, Lacey Hodder: pesava oltre 300Kg, poi il miracolo

Lacey Hodder una volta pesava più di 300 kg, ma ha cambiato vita e ora è uno spettacolo incredibile da vedere!

Quando si è rivolta al programma, la 29enne originaria del Michigan pesava oltre 310 kg. Una situazione “limite” che le rendeva impossibili anche i più semplici movimenti quotidiani. Grazie al programma, però, Hodder è completamente rinata: dopo il corso di Lives on the Limit sembra un’altra persona.

Lacey Hodder è stata la protagonista del sesto episodio della stagione numero 7 di Vite al limite, andato in onda per la prima volta nel 2019. Quando ha deciso di partecipare al programma di Real Time, la ragazza pesava più di 300 kg e aveva difficoltà persino a camminare. Una storia dolorosa, la sua: Hodder ha dovuto fare i conti con i suoi problemi di salute mentale, che l’hanno portata a rifugiarsi nel cibo. Un percorso difficile, ma che si è concluso nel migliore dei modi.

Nonostante le difficoltà e i momenti di “no”, Lacey ha mostrato un’enorme forza di volontà fin dai primi mesi di permanenza nella clinica texana. Inizialmente, la ragazza aveva dichiarato che non sarebbe stata in grado di fare nulla se avesse dovuto rinunciare al cibo. Si trattava di una vera e propria ossessione per lei, anche a causa delle cattive abitudini alimentari della sua famiglia e, in particolare, di sua madre. La sua determinazione, tuttavia, ha prevalso su tutto.

Alla fine dei 12 mesi di permanenza nello show, Lacey è riuscita a perdere più di 115 kg! Un risultato straordinario, tra i migliori raggiunti dal medico iraniano nella famosa trasmissione. E, come dimostrano gli scatti condivisi dalla ragazza sui social media, anche a telecamere spente Lacey continua il suo percorso di dimagrimento, conducendo uno stile di vita più sano. Nelle foto pubblicate sul suo canale Instagram, la Hodder appare radiosa e noi non possiamo che esserne felici. E voi, avete seguito la sua storia?