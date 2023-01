Vittoria Puccini chi è la figlia? La sua copia carbone aka Elena Preziosi

Vittoria Puccini è nota per mantenere la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico. Tuttavia, di recente ha condiviso una foto di lei e della figlia Elena Preziosi durante una “fuga femminile a Venezia”, ed è stato subito evidente che Elena ha preso da sua madre sia nelle caratteristiche fisiche che in quelle interiori.

L’anno scorso è stato un anno di successo per Vittoria Puccini, con la sua prima nomination ai David di Donatello per 18 Regali, il suo impegno con il sindacato degli attori Unita di cui è fondatrice e presidente, il successo del Fuggitivo di Carlo Carlei e la serie Non mi lasci in onda il 9 gennaio. Per celebrare le location della serie, Vittoria Puccini si è concessa qualche giorno per esplorare Venezia con un’amica e le loro due figlie.

Elena ha ottenuto un notevole riconoscimento sociale, mostrando una notevole somiglianza con sua madre, Vittoria Puccini. La figlia ha oggi sedici anni, nata nel 2006 dal matrimonio con Alessandro Preziosi (durato dal 2004 al 2010), e attualmente ha una relazione con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci, conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa. Della ragazza si sa poco, ma dalle sue apparizioni sui social media della madre si possono notare i lunghi capelli biondi, gli occhi azzurri e il sorriso inconfondibile di Vittoria.

Vittoria Puccini ha dichiarato a Elle che si sforza di coltivare un rapporto sincero e di fiducia con la figlia. Parla apertamente delle proprie difficoltà e incoraggia la figlia ad avere un punto di vista critico sul mondo circostante. Piuttosto che criticare, la incoraggia a esplorare altre fonti di ispirazione come il cinema, l’arte e i libri, in modo che possa essere esposta a diversi ideali di donna al di là della mera estetica. Sembra che Vittoria Puccini stia facendo un lavoro notevole sia come attrice che come madre.

