Vittorio Brumotti lascia Striscia La Notizia: ecco il suo nuovo progetto televisivo - Controcopertina

Vittorio Brumotti, il coraggioso biker che ha conquistato il pubblico con le sue imprese alla ricerca della verità, si è ufficialmente separato da Striscia La Notizia. Nonostante le critiche e le accuse di spettacolarizzazione, Brumotti ha continuato a lottare contro la droga e la criminalità, diventando un volto noto del programma satirico di Antonio Ricci. Adesso, una decisione dei vertici di Mediaset ha segnato una svolta nella sua carriera televisiva.

L’impegno di Vittorio Brumotti contro la criminalità

Negli ultimi anni, Vittorio Brumotti ha percorso le piazze e i vicoli degli spacci italiani armato della sua bicicletta, di una troupe televisiva e del suo spirito di giustiziere. Ogni volta, ha affrontato insulti e aggressioni, ma non si è mai fermato nella sua missione di scovare gli spacciatori e smascherarli. Da molti anni è stato un inviato insostituibile di Striscia La Notizia, ma ora è giunta l’ufficialità: ecco dove potremo vederlo prossimamente.

Vittorio Brumotti a Paperissima Sprint

A partire dal prossimo lunedì 12 giugno, Vittorio Brumotti farà il suo ritorno in televisione su Canale 5, ma non con Striscia La Notizia. Brumotti sarà il conduttore di Paperissima Sprint, il programma che raccoglie gaffe e momenti divertenti ed è giunto alla sua undicesima edizione. Lo show andrà in onda su Canale 5 ogni sera alle 20:40, subito dopo il telegiornale, fino a settembre. Brumotti sarà affiancato da due nuovi volti, Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi, insieme al mitico Gabibbo.

L’entusiasmo di Brumotti per il nuovo progetto

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Marcia e Valentina hanno raccontato il loro rapporto con Brumotti, definendolo divertente e coinvolgente sul set. Brumotti stesso è entusiasta del suo nuovo ruolo: “Sono cresciuto con un’anima da burlone, mi diverto sempre. Ho la sindrome di Peter Pan. In inverno, metto tutta l’energia nelle mie inchieste a Striscia, ma quando arriva il momento di Paperissima, dico: ‘Andiamo a bombazza!'”.