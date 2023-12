La controversia che circonda Chiara Ferragni sembra non accennare a placarsi, ma c’è chi ha scelto di prendere le sue difese inaspettatamente. Tra gli innumerevoli commenti negativi e critiche rivolte all’influencer, spunta l’appoggio di Vittorio Feltri, il fondatore di Libero.

La Critica Sociale e l’Attacco all’Influencer

Feltri, noto per la sua franchezza, ha condiviso la sua opinione sulla situazione senza mezzi termini. Ha sottolineato che gli attacchi contro Chiara Ferragni sono principalmente alimentati dall’invidia sociale. Il fatto che sia diventata ricca sembra essere considerato un peccato imperdonabile da molti, tanto che pochi sembrano rivolgere la loro attenzione all’azienda che ha venduto e incassato.

Feltri, tuttavia, non si limita a difendere Chiara Ferragni; lancia anche una frecciatina a Balocco, cercando di proteggere l’influencer che è rimasta in silenzio in questi giorni di polemiche.





Reazioni Contrastanti

Le reazioni alla dichiarazione di Feltri sono state contrastanti. Mentre alcuni follower hanno apprezzato il suo sostegno, altri sono stati molto critici. Alcuni commentatori ritengono che le critiche verso Chiara Ferragni siano alimentate dalla disonestà, mentre altri la paragonano persino a Wanna Marchi, sottolineando le differenze di comportamento tra l’influencer e chi ha effettuato donazioni significative per la stessa causa.

In un momento in cui la discussione sulla beneficenza e la responsabilità sociale delle celebrità è al centro dell’attenzione, l’appoggio inatteso di Vittorio Feltri a Chiara Ferragni aggiunge un elemento interessante al dibattito.