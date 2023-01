Volantino Euronics: offerte imperdibili di Gennaio e Febbraio

È arrivato l’ultimo volantino Euronics, consultabile su Il Dunque per avere informazioni sul marchio italiano di elettronica ed elettrodomestici. Il volantino sarà valido dal 26 gennaio all’8 febbraio, quindi se notate un’offerta interessante, vi consigliamo di visitare il negozio o il sito ufficiale. Scopriamo le offerte Euronics contenute nel nuovo volantino.

Inizia il nuovo volantino con il botto! L’iPhone 14 Plus da 128 gigabyte viene venduto a 1069 euro, con un risparmio di 110 euro, e l’Apple Watch Ultra a 979 euro.

L’Apple Watch Series 8 GPS è disponibile a 479€ e per la domotica vi consigliamo l’HomePod Mini a soli 99€.

Il volantino Euronics continua a stupire, con notevoli offerte presenti nella pagina di apertura. Inoltre, suggeriamo di approfittare delle seguenti offerte Apple:

Gli AirPods Pro di seconda generazione sono disponibili a 279,99€.

La confezione di quattro AirTag è disponibile a 12,99€.

L’alimentatore Apple è disponibile a 24,99€.

Se siete alla ricerca di un dispositivo Android, il volantino presenta il Galaxy S22 a 699€ e il Galaxy A33 5G a 329€ con uno sconto di 70€.

Il volantino Euronics offre una comoda opzione di pagamento, con la prima rata da pagare dopo Pasqua 2023.

Per quanto riguarda i dispositivi informatici, è possibile trovare un ottimo modem domestico a 899,99€ e un adattatore Wi-Fi per risolvere i problemi di linea scadente a meno di 50€. Inoltre, chi cerca un modo conveniente per pulire la casa può approfittare di uno sconto del 38% sul rinomato RoombaE6, ora al prezzo di 279,99€.

Le offerte del nuovo volantino Euronics sono notevoli e l’elenco ufficiale completo è disponibile di seguito. Si noti che queste promozioni saranno valide dal 26 gennaio 2023 all’8 febbraio 2023.