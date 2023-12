Preparatevi a immergervi nell’atmosfera natalizia con Natale e Quale Show 2023, l’atteso spettacolo speciale di Tale e Quale Show, che tornerà a incantare il pubblico su Rai 1. In questo articolo, vi forniremo tutti i dettagli sull’orario di inizio e fine dello spettacolo, insieme ad alcune anticipazioni sulle celebrità che si esibiranno.

I Partecipanti di Natale e Quale Show 2023

Quest’anno, come sempre, il maestro di cerimonie Carlo Conti guiderà il pubblico attraverso una serata straordinaria. Dodici artisti di talento si metteranno in gioco, ciascuno interpretando un celebre personaggio con una colonna sonora a tema natalizio. Tra i partecipanti, troveremo volti noti come Ilaria Mongiovì, Jessica Morlacchi, Jasmine Rotolo, Lidia Schillaci, Antonino, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Luca Gaudiano, Alessandro Greco, Lorenzo Licitra, Agostino Penna e Valerio Scanu. Inoltre, il duo comico Paolantoni-Cirilli garantirà risate a non finire, mentre la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio giudicherà le esibizioni con il loro consueto stile.

L’Orario di Inizio di Natale e Quale Show 2023

Una novità importante riguarda l’orario di trasmissione. In passato, Tale e Quale Show andava in onda alle 20:35, subito dopo il TG1. Tuttavia, per questa edizione speciale natalizia, Carlo Conti prenderà il timone alle 20:30, iniziando così una serata di spettacolo che si protrarrà fino a mezzanotte. Quindi, ricordatevi di sintonizzarvi alle 20:30 su Rai 1 per non perdere neanche un minuto di questo evento unico.





Dopo la Mezzanotte: Show Telethon 2023

Ma la serata non finisce qui! Dopo la mezzanotte, la linea passerà direttamente allo spettacolo Telethon 2023, in replica su Rai 1 fino alle 01:15. Questo straordinario spettacolo sarà condotto da Giovanni Anversa, Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli e Paolo Belli, offrendo un’opportunità in più per godersi un’atmosfera natalizia e solidale.

Quindi, segnatevi l’orario nel vostro calendario: Natale e Quale Show 2023 inizia alle 20:30 su Rai 1 e si estende fino a mezzanotte, con il Telethon 2023 a seguire. Sintonizzatevi e immergetevi nell’incantevole magia del Natale con questo spettacolo straordinario.