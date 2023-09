Vuoi sapere quanto ha guadagnato Massimo Ranieri per La Voce che hai dentro: le cifre

Il Debutto di Massimo Ranieri nella Serie TV

Questa sera, Canale 5 trasmetterà la prima puntata della tanto attesa fiction “La Voce che hai Dentro,” con il celebre cantautore Massimo Ranieri nel ruolo principale. Ma quanto ha guadagnato Massimo Ranieri per questo incarico di prestigio?

La Trama di “La Voce che hai Dentro”

“La Voce che hai Dentro” è la nuova serie televisiva che prenderà il via questa sera su Canale 5 alle 21:20. La trama ruota attorno al personaggio di Michele Ferrante, interpretato dall’acclamato Massimo Ranieri. Michele è un uomo che ha scoperto la sua vera vocazione nella musica, e per questa passione, dedicherà anima e corpo all’azienda discografica di famiglia.

Tuttavia, la sua vita prenderà una svolta drammatica quando verrà accusato dell’omicidio di suo padre e finirà dietro le sbarre di Poggioreale. In prigione, lottando per dimostrare la sua innocenza, Michele trascorrerà circa 10 anni della sua vita. Una volta fuori, tornerà a concentrarsi sulla sua casa discografica e cercherà disperatamente di riconquistare la fiducia dei membri della sua famiglia, molti dei quali hanno perso la fiducia in lui.

Il Guadagno di Massimo Ranieri: Quanto ha Ottenuto

È sempre un mistero scoprire quanto guadagnano gli attori per le loro interpretazioni in fiction e serie TV. Tuttavia, per Massimo Ranieri, questa è stata un’opportunità straordinaria e il suo compenso riflette indubbiamente la sua rinomanza e l’impegno richiesto per il ruolo.

Anche se non ci sono dettagli precisi sul suo cachet, sembra che Massimo Ranieri abbia ricevuto un compenso che va dai 25.000 ai 50.000 euro a episodio. Va notato che girare una fiction di questo calibro richiede molto tempo, con solo 2 o 3 scene girate in una giornata. Di conseguenza, il compenso degli attori è destinato ad aumentare a misura che la serie avanza.

Con il suo debutto in “La Voce che hai Dentro,” Massimo Ranieri dimostra ancora una volta il suo talento e la sua versatilità, mentre il suo guadagno rispecchia la sua posizione di spicco nell’industria televisiva italiana. Restiamo con interesse a seguire il suo percorso in questa avvincente serie.