La gaffe di I Qua e Là a Reazione a Catena: il presentatore non sa dove mettere la faccia!

Reazione a Catena, il popolare game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, continua a riscuotere grande successo coinvolgendo il pubblico di tutte le età. Non mancano momenti divertenti tra balli e siparietti esilaranti. Nella puntata di mercoledì 13 settembre, però, i campioni in carica I Qua e Là hanno commesso una gaffe che ha rischiato di costargli la vittoria.

I Qua e Là ancora campioni, nuovi sfidanti Gli Amici In Sella

Come di consueto, Marco Liorni ha accolto in studio i campioni I Qua e Là e i nuovi sfidanti Gli Amici In Sella, appassionati di equitazione, provenienti da Marsala. Dopo il riscaldamento con il Caccia sulla Parola, le squadre si sono sfidate a colpi di catene musicali e di giochi come Quando, Dove, Come, Perché.

I campioni dominano ma rischiano tutto all’Ultima Catena

I Qua e Là hanno dominato le varie manche, arrivando all’Ultima Catena con un montepremi di 151.000 euro. Nonostante alcuni dimezzamenti, i campioni si sono ritrovati all’Ultima Parola con 37.750 euro in palio. A questo punto, però, **hanno deciso di rischiare il tutto per tutto**, non acquistando il Terzo Elemento. La scelta si è rivelata fatale: convinti che la parola mancante tra RI e O fosse “Rigido”, i concorrenti hanno dato questa risposta, perdendo la cifra accumulata poiché la soluzione corretta era invece “Riso”.

I Qua e Là esagerano ma conservano il titolo

Nonostante l’azzardo non premiato, I Qua e Là si sono confermati campioni di puntata, aggiudicandosi un altro pass per L’Ultima Catena grazie alle 17 parole indovinate nell’Intesa Vincente. Il loro coraggio, seppur eccessivo nel finale, dimostra la grande intesa e preparazione della squadra, già molto amata dal pubblico. Riusciranno a rifarsi nella prossima puntata?

I Qua e Là hanno sicuramente le carte in regola per restare a lungo campioni di Reazione a Catena, ma dovranno gestire con più attenzione i momenti decisivi, evitando di farsi prendere dall’euforia. Il loro percorso nel game show di Rai 1 promette nuovi colpi di scena.