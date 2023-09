Quando finisce La Voce che hai dentro: trama, curiosità, numero puntate e data

Sta per debuttare su Canale 5 la nuova serie TV con protagonista Massimo Ranieri, intitolata “La Voce che hai dentro”. Vediamo insieme la trama, il numero di puntate e la data di uscita di questo nuovo prodotto televisivo ambientato tra Napoli e Orvieto.

La trama: Michele Ferrara esce di prigione dopo 10 anni

La serie è ambientata a Napoli e racconta la storia di Michele Ferrara, interpretato da Massimo Ranieri. Michele esce di prigione dopo aver scontato 10 anni per l’omicidio del padre Mimmo, fondatore della casa discografica Parthenope.

Determinato a dimostrare la propria innocenza, Michele vuole anche salvare l’azienda di famiglia dal fallimento. Non sarà facile: dovrà lottare contro il tempo e superare numerosi ostacoli per ricongiungersi alla sua famiglia e salvare la Parthenope.

Le riprese tra Napoli e Orvieto

Le riprese si sono svolte in due belle città italiane: Napoli e Orvieto. Nella città partenopea sono state girate scene in location storiche come la Galleria Umberto I. Orvieto ha invece ospitato le riprese nella splendida cornice del Duomo.

Quante puntate sono e quando va in onda

La serie è composta da 8 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Il debutto su Canale 5 è fissato per martedì 14 settembre.

Gli episodi saranno trasmessi due per volta, per un totale di 4 prime serate. L’attesa puntata finale andrà quindi in onda il 5 ottobre.

Una serie sull’arte a 360 gradi

“La Voce che hai dentro” è una serie che racconta l’arte a 360 gradi, in tutte le sue forme. La musica fa da filo conduttore, con il mondo discografico sullo sfondo. Ma ci sarà spazio anche per la pittura, la scultura, il teatro. Insomma, una grande celebrazione dell’arte in cui Napoli fa da suggestiva cornice.

Non perdere il debutto il 14 settembre!

L’appuntamento con la prima puntata de “La Voce che hai dentro” è per martedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. Una serie da non perdere con un grande protagonista come Massimo Ranieri nei panni di Michele Ferrara. Tra segreti, colpi di scena e una storia avvincente, vi aspettano 4 serate all’insegna dell’arte e delle emozioni.