Leo Gassmann debutta come attore: sarà Franco Califano nella nuova fiction Rai

Leo Gassmann, figlio d’arte, è pronto a debuttare come attore protagonista nella nuova fiction Rai dedicata alla vita di Franco Califano. Vediamo i dettagli di questo nuovo ed emozionante progetto.

Leo Gassmann: dalla musica alla recitazione

Fino ad oggi abbiamo conosciuto e apprezzato Leo Gassmann principalmente per il suo talento canoro: la vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020, la partecipazione a X Factor. Ora il giovane artista è pronto a mettersi alla prova anche come attore, seguendo le orme del padre Alessandro Gassmann.

La conferma di Dagospia: Leo sarà Franco Califano

A dare la notizia è Dagospia, che sembra dare per certo il fatto che Leo Gassmann sia stato scelto per interpretare il ruolo di Franco Califano nella nuova fiction Rai. Si tratta di un’indiscrezione bomba, che arriva dopo un mese di voci e supposizioni.

Le difficoltà di essere “figlio di”

In passato Leo aveva parlato delle difficoltà nel farsi strada con un cognome pesante alle spalle: ogni giorno una sfida con il confronto impari con il padre e il nonno. Ma allo stesso tempo la sua famiglia gli è sempre stata accanto nei momenti difficili.

Orgoglioso dei successi raggiunti con le proprie forze

Nonostante le difficoltà, il giovane Gassmann si è detto orgoglioso di essere riuscito a costruire una carriera nella musica con le sue sole forze, senza l’aiuto di amicizie e conoscenze nel mondo dello spettacolo.

La fiction Rai su Franco Califano

La nuova fiction Rai racconterà la vita del cantautore romano Franco Califano: dall’infanzia nella sua amata Roma fino al successo e agli eccessi, passando per i problemi con la legge. Al momento non si hanno altri dettagli sul progetto.

Non ci resta che attendere per vedere Leo Gassmann debuttare in questo nuovo emozionante ruolo da protagonista!