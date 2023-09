Tentato furto in appartamento a Brindisi, residenti aggrediscono le ladre

Brindisi è stata teatro di un episodio di tentato furto in appartamento che ha rischiato di trasformarsi in linciaggio. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Il tentativo di furto e la reazione dei residenti

Nella mattinata di giovedì 14 settembre, due ladre hanno tentato di introdursi in un appartamento di un palazzo in piazza Raffaello, nella zona delle case popolari di Brindisi. Le due malviventi, insieme a due complici uomini che sono riusciti a fuggire, stavano forzando la porta dell’appartamento con un cacciavite quando sono state sorprese da alcuni condomini.

I residenti, esasperati da una serie di furti avvenuti negli ultimi giorni, si sono scagliati contro le due donne, aggredendole fisicamente. Una delle ladre è stata presa a schiaffi da una residente, come testimonia un video crudo che mostra la violenza in corso.

L’intervento della polizia evita il linciaggio

Solo il tempestivo intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse completamente. Gli agenti sono riusciti a sottrarre le due malviventi al pestaggio da parte dei condomini inferociti, che si erano radunati in massa non appena scattato l’allarme.

Le due ladre sono state trasportate in ospedale e si trovano ora in stato di fermo. Fortunatamente, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, è stato scongiurato il linciaggio.

Una situazione di tensione dovuta ai precedenti furti

Secondo quanto denunciato dai residenti, nei giorni precedenti si erano verificati diversi furti nella zona, anche all’interno dello stesso palazzo dove è avvenuto il tentativo di effrazione.

Questa escalation di furti aveva creato un clima di allerta e tensione tra gli abitanti del quartiere, che stavano collaborando per individuare movimenti sospetti. Proprio per questo, non appena scoperte le ladre in azione, è scattata la reazione violenta da parte dei condomini, esasperati dalla situazione.

L’episodio dimostra quanto la preoccupazione per la criminalità possa portare a reazioni scomposte e rischiose per l’incolumità altrui. Fortunatamente in questo caso l’intervento della polizia ha riportato la situazione sotto controllo.