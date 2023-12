Siamo sulla soglia di una nuova avventura cinematografica con il tanto atteso film “Wonka,” prodotto da Warner Bros e in uscita il 14 dicembre. Diretto da Paul King, questo blockbuster è un ritorno alle origini dell’iconico personaggio di Willy Wonka, tratto dal celebre libro per bambini di Roald Dahl, “La fabbrica di cioccolato.”

Un Ritorno alle Origini

“Wonka” è una sorta di viaggio alle radici di questo magico e visionario cioccolatiere. Il film ci presenta un giovane Willy Wonka, interpretato da Timothée Chalamet, una delle stelle più luminose del cinema contemporaneo. L’obiettivo di Wonka è nobile: utilizzare il cioccolato e il buonumore per cambiare il mondo.

Il film promette di essere un mix inebriante di magia, musica, caos ed emozioni. Al centro di tutto c’è Timothée Chalamet, che sfoggia un maglione a strisce coloratissime e assume il ruolo del giovane Willy Wonka. Ma chi era Willy Wonka prima di diventare il leggendario cioccolatiere che tutti conosciamo?





Chalamet ha avuto l’onere di portare sullo schermo un personaggio iconico, noto soprattutto per le interpretazioni di Johnny Depp e Gene Kelly. In merito a ciò, l’attore ha dichiarato: «Grazie, Gene è stato il migliore del mondo. Non so rispondere alla domanda se avessi qualcuno in mente, nell’interpretare Wonka. Quello che ho imparato velocemente è stato che la mia non è una versione del Johnny Depp di Tim Burton, che è incessantemente speranzoso e altruista. A pensarci bene, se mi sono ispirato a qualcosa non è un altro attore, è più uno spirito, un’energia positiva».

Timothée Chalamet ha condiviso il set con Calah Lane (noto per “This is Us” e “Verrà il giorno”) e Keegan-Michael Key (“The Prom”). Questo film vanta un cast di grande talento, tra cui Hugh Grant e Rowan Atkinson.

La Sfida di “Wonka”

Chalamet ha accettato questa sfida senza esitazione. Ha sottolineato che il copione presentava le classiche difficoltà che avrebbero scoraggiato qualsiasi attore, come il canto e il ballo. Tuttavia, è stato conquistato dalla storia e dai suoi messaggi positivi: portare gioia nel mondo e incoraggiare le persone a sognare. Ha definito questa idea troppo importante per farsi spaventare.

Dopo aver recitato in “Bones and all” di Luca Guadagnino, un film sulla storia di cannibali in un’America devastata, Chalamet ha apprezzato la leggerezza di “Wonka.” Ha commentato: “Trovarmi in questa gioia mi ha fatto molto bene.”

L’Arte del Canto e del Ballo

Il giovane attore ha affrontato sfide notevoli, in particolare il canto e il ballo. Ha studiato con un coach a Los Angeles, James Taylor, e ha lavorato con un coreografo newyorkese, Chris Gattelli, per prepararsi al meglio per il film.

Una Nuova Sfida Fisica

Chalamet ha concluso: “Non ho dubbi, è stato il progetto fisicamente più impegnativo a cui abbia mai partecipato in vita mia.”

“Wonka” promette di portare una ventata di freschezza e allegria al cinema, con Timothée Chalamet che si svela in un ruolo diverso da tutti gli altri. Resta solo da attendere il 14 dicembre per immergersi nella magia del cioccolato e dei sogni.