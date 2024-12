“Accuse contro Amanda”. Grande Fratello, segnalazioni su atteggiamenti con Lorenzo: il pubblico si divide

Segnalazioni su Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato scuotono il pubblico del Grande Fratello. Discussioni e richieste di chiarimenti nella prossima puntata.





Al Grande Fratello, una nuova polemica si sta accendendo intorno a Amanda Lecciso. La concorrente, già sotto i riflettori per i suoi legami con gli altri inquilini, è ora al centro di accuse legate al suo rapporto con Lorenzo Spolverato. Una segnalazione, giunta a Deianira Marzano, ha innescato discussioni accese tra i fan del reality, con alcuni che chiedono addirittura provvedimenti contro Amanda.

Secondo una segnalazione inviata a Deianira Marzano, Amanda avrebbe assunto atteggiamenti ambigui con Lorenzo, superando i confini dell’amicizia. In particolare, la segnalazione riferisce che Amanda si sarebbe avvicinata in modo significativo al modello, suscitando l’indignazione di alcuni telespettatori. Un’utente ha scritto:

“Ma cosa sta facendo Amanda? Sempre nel letto con Lorenzo, baci sul collo, e la notte della vigilia ha chiesto un bacio sulle labbra a mezzanotte. Speriamo che lunedì facciano vedere tutto questo”.

Le accuse si estendono al fatto che Amanda avrebbe “remato contro” la relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, cercando di inserirsi tra i due e approfittando della recente rottura della coppia.

La segnalazione ha generato un forte dibattito sui social, dividendo il pubblico. Da un lato, c’è chi accusa Amanda di comportamenti scorretti e di cercare di trarre vantaggio dalla situazione per guadagnare visibilità. Dall’altro, c’è chi ritiene che il suo comportamento sia stato frainteso e che le accuse siano eccessive.

Un utente su X (ex Twitter) ha commentato: “Non possiamo giudicare solo da una segnalazione. Aspettiamo di vedere le clip lunedì prima di trarre conclusioni”.

Intanto, molti fan chiedono che la produzione del Grande Fratello faccia luce sulla vicenda nella prossima puntata in diretta, mostrando eventuali immagini che possano chiarire la natura del rapporto tra Amanda e Lorenzo.

Nella Casa, il legame tra Amanda e Lorenzo non è passato inosservato agli altri inquilini. Molti, però, lo vedono come una semplice amicizia che si è rafforzata nel tempo. Amanda ha sempre sottolineato di avere un buon rapporto con Lorenzo, ma senza mai accennare a sentimenti romantici. Tuttavia, le sue azioni recenti potrebbero alimentare tensioni, soprattutto con Shaila, che sta ancora elaborando la fine della sua relazione con Lorenzo.

La situazione sarà probabilmente affrontata nella prossima puntata in diretta del 30 dicembre, con Alfonso Signorini che potrebbe chiamare Amanda e Lorenzo a spiegare il loro comportamento. Questo confronto sarà cruciale per chiarire i fatti e per rispondere alle accuse che stanno circolando al di fuori della Casa.

Nel frattempo, il pubblico resta in attesa di scoprire se le segnalazioni troveranno conferma o se si tratta di un semplice malinteso amplificato dai social.

Il Grande Fratello, ancora una volta, si conferma un terreno fertile per dinamiche imprevedibili, in grado di scatenare reazioni dentro e fuori la Casa.