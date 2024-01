Achille Lauro ha lasciato a bocca asciutta i suoi fan a Capodanno, annullando il concerto previsto a Cinecittà World e lasciando senza spettacolo circa 1000 spettatori delusi. Un colpo duro per un artista che gode di una notevole popolarità in Italia e all’estero.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il motivo principale di questa improvvisa cancellazione è stato il basso numero di biglietti venduti. Solo mille biglietti sono stati acquistati, una cifra del tutto insoddisfacente considerando la notorietà di Achille Lauro. Questo dato è stato ulteriormente amplificato dal confronto con Guè, un altro rapper ospite dello stesso evento, che ha venduto ben 4000 biglietti.

Il direttore di Cinecittà World, Stefano Cigarini, ha sottolineato che nonostante le aspettative iniziali, il concerto di Achille Lauro non ha generato l’interesse sperato. Inoltre, l’artista sembra non abbia promosso adeguatamente l’evento sui social media, in netto contrasto con quanto fatto da Guè. Il prezzo elevato di 69 euro per partecipare all’evento, comprensivo dell’ingresso al parco e dello spettacolo di Lauro, potrebbe aver scoraggiato molti potenziali spettatori.





Il Cachet da 100.000 Euro e le Conseguenze

L’annullamento del concerto ha comportato non solo la delusione dei fan, ma anche conseguenze finanziarie significative. L’esibizione di Achille Lauro aveva un cachet stimato di circa 100.000 euro, una cifra che doveva essere suddivisa tra l’agenzia organizzatrice dell’evento e l’agenzia di gestione dell’artista. La scarsa vendita dei biglietti ha reso questo costo insostenibile, costringendo all’annullamento. Cinecittà World, di fronte a questa situazione, non ha escluso la possibilità di intraprendere azioni legali per il danno d’immagine subito.

I Nuovi Progetti di Achille Lauro

Nonostante il tracollo del concerto di Capodanno, Achille Lauro sembra pronto a riprendersi. L’artista è stato visto in un party a New York per il Capodanno e ha annunciato due nuovi concerti a Roma e Milano, in concomitanza con l’uscita del suo docufilm su Primevideo. I biglietti per questi eventi saranno presto disponibili, ma alcuni fan hanno espresso il loro disappunto per l’annullamento del concerto di Capodanno, chiedendo spiegazioni e scuse.

La notizia dell’annullamento ha gettato una luce negativa sulla carriera di Achille Lauro, ma il suo talento e la sua determinazione potrebbero benissimo permettergli di risollevarsi. Resta da vedere come il pubblico reagirà ai suoi prossimi progetti e se riuscirà a riconquistare la fiducia dei suoi fan delusi.