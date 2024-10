Ad Affari Tuoi, Concettino finisce nella rete astuta del Dottore e perde tutto, De Martino commenta: “Ha scommesso tutto”

Concettino e sua moglie Adele, originari di Popoli Terme, hanno fatto parlare di sé durante la puntata di Affari Tuoi del 27 ottobre. Nonostante la loro strategia audace, la coppia ha affrontato una sorte infelice nel gioco, accettando, all’ultimo momento, un cambio pacco dal Dottore e portando a casa solo 200 euro, invece dei 20mila inizialmente in gioco.

Concettino, operaio manutentore di macchinari di edilizia, ha partecipato al gioco divertente insieme a sua moglie Adele, che lavora in una fabbrica di cioccolato. Inizialmente, la loro partita è stata contraddistinta da colpi di scena e decisioni strategiche che hanno influenzato il corso del gioco.





Un’avventura in moto attraverso il gioco

Concettino e Adele hanno affrontato la loro gara come se fosse un viaggio in moto, una delle loro passioni più grandi. “Ci piace viaggiare in moto, quindi consideriamo questo gioco come un viaggio tra amici“, ha dichiarato Concettino. La coppia inizia la loro esperienza eliminando inizialmente alcune delle cifre più basse, ma successivamente si è ritrovata a scegliere pacchi con valore di 200mila e 100mila euro, perdendo di vista i premi più consistenti sul tavolo.

Il primo intervento del Dottore è stato decisivo: ha offerto loro 20mila euro. Tuttavia, Concettino ha rifiutato, affermando che il loro “giro d’Italia” non era finito. La coppia ha proseguito, ma ha subito ulteriori colpi duri, perdendo tra l’altro anche i 50mila euro e, nonostante i consigli di Lupo, un amico presente in studio, ha scelto di non accettare l’offerta iniziale del Dottore.

Un momento divertente si è verificato quando Lupo ha commesso una gaffe riferendosi al “lupo marsicano” piuttosto che all'”orso marsicano”, tipico delle zone di Abruzzo. “Dopo questa figuraccia, me ne andrei“, ha commentato Stefano De Martino, il conduttore del programma. Con la tensione crescente, Concettino e Adele hanno man mano perso la possibilità di vincere grandi somme, con il tavolo di gioco che si restringeva progressivamente.

La decisione finale: un cambio pacco rischioso

Alla fine, Concettino e Adele erano rimasti con soltanto due pacchi: quelli contenenti 200 euro e 20mila euro. Davanti a quella scelta cruciale, hanno preso una decisione azzardata, accettando di cambiare il loro pacco con quello proposto dal Dottore. Sfortunatamente, questa mossa si è rivelata fatale: il pacco ricevuto conteneva solo 200 euro, annullando così le loro precedenti speranze di vincita.

Con un misto di amarezza e spirito, Concettino ha commentato la situazione: “Il Dottore ha giocato fino in fondo e qualcuno si chiede se sia più importante il viaggio o la destinazione. E la risposta è: la compagnia! Speriamo di organizzarci presto per fare una bella grigliata alla faccia del Dottore“, ha concluso De Martino, lasciando il pubblico con una riflessione sull’importanza delle esperienze condivise al di là dei risultati materiali.