Addio a Rosalina Neri, la Marilyn Monroe italiana. Gerry Scotti: “Da te ho appreso tanto”

Rosalina Neri, l’attrice e cantante che ha incantato il pubblico con la sua versatilità, è scomparsa all’età di 96 anni. Conosciuta come la “Marylin Monroe italiana”, ha avuto una carriera straordinaria che ha attraversato più di settant’anni, durante i quali è stata anche ballerina e soubrette.





Nata ad Arcisate, in provincia di Varese, Rosalina esordì nel mondo dello spettacolo nel 1957 con il teatro musicale di Renato Rascel e Garinei e Giovannini. Nonostante la Rai dell’epoca non la considerasse adatta al pubblico televisivo, Rosalina dimostrò il contrario. Negli anni ’60 sposò il miliardario Jack Hylton e si trasferì a Londra, dove divenne una star televisiva con il suo programma “The Rosalina Neri Show”.

Al suo ritorno in Italia, Rosalina riprese a calcare le scene teatrali, esibendosi tra la Scala e il Piccolo di Milano. Il celebre regista Giorgio Strehler la volle tra gli interpreti della “Grande magia” di Eduardo De Filippo, consolidando ulteriormente la sua fama nel mondo del teatro.

Nel 2020, Rosalina fece il suo ritorno al cinema con il film “I predatori” di Pietro Castellitto, che rappresentò la sua ultima apparizione cinematografica. La sua carriera è stata un susseguirsi di successi e riconoscimenti, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico italiano.

Su Instagram, il noto presentatore Gerry Scotti ha voluto ricordarla con una toccante dedica: “Addio Rosalina, donna magnifica, attrice completa, amica vera. Ho imparato tanto da te”. La scomparsa di Rosalina Neri lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan e di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lei.

Rosalina Neri sarà ricordata non solo per la sua bellezza e talento, ma anche per la sua capacità di reinventarsi e di rimanere sempre attuale. La sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso le sue indimenticabili performance e i ricordi di chi l’ha amata.