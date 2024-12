Al Bano non parteciperà a Sanremo 2025, il rammarico: “Non ci proverò mai più”

Al Bano, storico interprete della musica italiana, ha sempre avuto un legame profondo con il Festival di Sanremo, evento simbolo della canzone italiana. Negli anni, la sua presenza sul palco dell’Ariston è stata una costante, con ben quindici partecipazioni in gara. Tuttavia, quest’anno il celebre artista di Cellino San Marco non è stato selezionato tra i trenta Big per l’edizione 2025, diretta da Carlo Conti. Questa esclusione ha lasciato Al Bano amareggiato, spingendolo a esprimere pubblicamente la sua delusione.





Raggiunto dall’agenzia AdnKronos, Al Bano ha spiegato che avrebbe voluto partecipare alla prossima edizione del Festival per chiudere simbolicamente il suo percorso sanremese. L’artista aveva immaginato il 2025 come l’anno ideale per concludere la sua carriera legata alla competizione canora più importante d’Italia. Tuttavia, il suo nome non è stato incluso nella lista dei Big selezionati da Carlo Conti, scelta che ha portato l’artista a dichiarare: “Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo.”

Nonostante la delusione, Al Bano ha deciso di non commentare direttamente la decisione del direttore artistico e conduttore dell’edizione 2025, mantenendo una posizione di riserbo. Alla domanda su cosa pensasse della scelta di Carlo Conti, l’artista si è limitato a rispondere: “No comment! Continuerò a dire no comment fino alla morte.” Questa dichiarazione conferma la sua volontà di non alimentare polemiche, pur mostrando chiaramente il dispiacere per l’esclusione.

Nel corso della sua intervista, Al Bano ha voluto sottolineare l’importanza che Sanremo ha avuto nella sua carriera e nella sua vita artistica. Con quindici partecipazioni in gara, l’Ariston è stato per lui un palcoscenico fondamentale, un luogo dove ha potuto esprimere la sua passione per la musica e il suo talento. Tuttavia, l’artista ha anche fatto riferimento a una promessa che sarebbe stata infranta da Amadeus, ex conduttore del Festival. Secondo quanto dichiarato da Al Bano, nel 2023 gli era stato garantito che, partecipando alla reunion con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, avrebbe avuto l’opportunità di gareggiare nell’edizione successiva. Questo però non si è verificato: “Amadeus nel 2023 mi aveva assicurato che se avessi partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri avrei potuto gareggiare al Festival di Sanremo l’anno dopo, ma poi non ha mantenuto i patti.”

L’artista ha espresso chiaramente il suo disappunto per questa vicenda, aggiungendo: “A questo punto direi che basta così, no comment, non ho altro da dire.” Queste parole lasciano intendere che Al Bano abbia deciso di mettere definitivamente fine al suo rapporto con il Festival di Sanremo, un evento che ha definito come il suo “grande amore”. Nonostante il legame affettivo con la manifestazione, l’artista sembra intenzionato a guardare avanti e a concentrarsi su altri progetti musicali.

L’esclusione di Al Bano dalla lista dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025 rappresenta sicuramente una scelta significativa per un artista che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana. La sua lunga carriera è costellata di successi e riconoscimenti, e il suo nome è indissolubilmente legato al Festival. Tuttavia, questa decisione segna un punto di svolta nella relazione tra l’artista e l’evento canoro.

Nonostante tutto, Al Bano ha ribadito il suo rispetto per le scelte degli organizzatori e del direttore artistico: “Sanremo è stato il mio grande amore, hanno voluto così? Rispetto il loro giudizio.” Con queste parole, l’artista sembra voler chiudere definitivamente il capitolo Sanremo nella sua carriera, pur mantenendo un atteggiamento dignitoso e rispettoso nei confronti della manifestazione.

L’annuncio di Carlo Conti sui nomi dei trenta Big selezionati per l’edizione 2025 ha suscitato grande interesse e curiosità tra gli appassionati di musica italiana. Tuttavia, l’assenza di un nome così iconico come quello di Al Bano non è passata inosservata. La decisione di escluderlo potrebbe essere stata dettata da criteri artistici o da una volontà di rinnovamento del cast, ma resta comunque un fatto che segna una cesura importante nella storia recente del Festival.

Per gli ammiratori di Al Bano, questa esclusione rappresenta un’occasione mancata per vedere nuovamente l’artista sul palco dell’Ariston. Tuttavia, il cantante ha già annunciato che continuerà a esibirsi in altre sedi prestigiose in tutto il mondo, portando avanti la sua carriera con la passione e l’entusiasmo che lo hanno sempre contraddistinto.