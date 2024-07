Albero crolla per le intemperie e colpisce una carrozzina: morto piccolo di due mesi

Una storia di dolore e rimpianti: come un violento temporale ha portato via la vita di un innocenteLa città di Uccle, in Belgio, è stata duramente colpita da una violenta ondata di maltempo che ha attraversato la regione di Bruxelles martedì 9 luglio. Tragicamente, un bambino di soli due mesi è rimasto vittima di questa furia della natura, morendo dopo essere stato travolto dal ramo di un albero staccatosi durante il temporale.Il dramma si è consumato intorno alle 16:00 nel parco Wolvendael di Uccle.





Secondo le autorità locali, il ramo avrebbe colpito in pieno la carrozzina del piccolo, causandogli gravi ferite dalle quali non si è più ripreso. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, il bambino è deceduto prima che potessero prestare aiuto.Boris Dilliès, sindaco di Uccle, ha commentato con profondo dolore l’accaduto: “È terribile, un ramo è caduto su una carrozzina, uccidendo un bimbo di due mesi.

La tragedia è avvenuta poco prima della chiusura del parco, prevista per le 17. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di immenso dolore.”Secondo il primo cittadino, le allerte meteo avevano indicato che i temporali più violenti sarebbero arrivati dopo le 17:00, ma purtroppo il destino ha voluto diversamente. “Possiamo immaginare che se il parco fosse stato chiuso un’ora prima, questa tragedia non sarebbe accaduta”, ha aggiunto Dilliès, lasciando intendere il rimpianto per non aver preso misure preventive più tempestive.

La violenta ondata di maltempo, con forti piogge e raffiche di vento fino a 100 km/h, ha causato numerosi danni in tutta la città di Uccle. Strade trasformate in torrenti, alberi caduti sulle auto e sulle abitazioni, e persino il crollo di un tetto di un parcheggio comunale a causa della pioggia. Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità, lasciando un senso di dolore e rimpianto per non essere riusciti a proteggere l’innocente vittima.