Amadeus Interviene sul Caso Ferragni: “La Svista Non è Permessa”

Chiara Ferragni è attualmente al centro dell’attenzione mediatica, e anche il noto conduttore televisivo Amadeus ha voluto esprimere il suo pensiero su quanto sta accadendo all’influencer in un momento così delicato.

Un Mese dopo il Festival di Sanremo

Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, ha concesso un’intervista a Repubblica in cui ha affrontato il tema Ferragni. La celebre influencer ha vissuto un mese travagliato a seguito dello scandalo del pandoro Pink Christmas e delle indagini sulla produzione di uova di Pasqua da parte di Dolci Preziosi. Anche altre iniziative benefiche, come quella legata alla bambola Trudi, sono state coinvolte nel caso.





“La Svista Non è Permessa”

Amadeus ha espresso il suo dispiacere per la situazione, affermando: “Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Lei è una professionista dedita al lavoro. È successo un corto circuito che non conosco, ma lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello, la svista non ti è permessa.” Il conduttore ha sottolineato l’importanza di mantenere uno standard elevato, citando un esempio calcistico: “Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore’.”

Reazioni nel Mondo dei Professionisti

Oltre ad Amadeus, molti professionisti si sono espressi sulla situazione mentale ed emotiva di Chiara Ferragni. Andrea Botti, noto su Instagram, ha parlato di un’influencer che “prova vergogna” e “un grande senso di inadeguatezza” per non essere in grado di risolvere la situazione. Ferragni è costretta al silenzio, poiché parlare “potrebbe solo peggiorare le cose”. Tuttavia, ha annunciato che si scuserà “in un secondo momento”.