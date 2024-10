Ammaliata da quattro partner di Temptation Island

Un acceso confronto su Instagram tra Alessia Pascarella e Maika Randazzo, ex protagoniste di Temptation Island, ha catturato l’attenzione dei fan e degli esperti di gossip. L’oggetto di disputa? Le presunte relazioni tra Maika e diversi fidanzati del programma. Alessia non ha fatto mistero di quello che considera un comportamento inaccettabile.

Il conflitto tra Alessia Pascarella e Maika Randazzo si è intensificato in seguito a dichiarazioni infuocate riguardo al legame che entrambe hanno intrattenuto con Lino Giuliano, ex compagno di Alessia. Recentemente, Maika ha avuto una breve relazione con lui, suscitando l’ira di Alessia, che non ha esitato a far sentire la sua voce sui social.





Le accuse di Alessia Pascarella a Maika Randazzo

Attraverso le sue Instagram Stories, Alessia ha accusato Maika di aver intrattenuto relazioni con ben quattro fidanzati di Temptation Island, di cui tre provenienti dalla prima edizione del 2024 e uno della seconda. La polemica è esplosa dopo che Lino ha definito il flirt con Maika un “errore”, esprimendo la sua intenzione di riconquistare Alessia. La risposta di Maika non si è fatta attendere, ed è stata caratterizzata da una battuta sarcastica: “Il più pulito ha la rogna”, seguita da un’affermazione che potrebbe essere interpretata come una provocazione.

Alessia, infuriata, ha replicato senza mezzi termini, minacciando Maika: “La prossima volta che metti le storie, mettici nome e cognome. Invece di guardare il mio profilo, pensa alla tua dignità, dopo esserti fatta quattro concorrenti. Tu appartieni al circo”. Questa dichiarazione ha ulteriormente acceso la polemica, confermando il risentimento tra le due donne.

Le iniziali dei fidanzati coinvolti secondo Alessia

Nelle sue successive storie, Alessia ha rivelato le iniziali di alcuni uomini con cui Maika avrebbe avuto relazioni, insinuando che ci siano prove concrete delle sue affermazioni. “Non invento numeri a caso. Le voci girano e ci sono prove. Essere single non significa uscire con tre ragazzi della nostra edizione e con uno della nuova”, ha avvertito Alessia. Maika non è rimasta in silenzio e ha risposto nuovamente, difendendo la sua reputazione e mettendo in dubbio le affermazioni di Alessia.

Lino Giuliano

Tony Renda

Luca Bad

Matteo Vitali

Raul Dumitras

Christian Lanfranchi

Alex Petri

Valerio Palma

Alfonso D’Apice

Mirco Rossi

Alfred Ekhator

Michele Varriale

Antonio Maietta

Fabio Mascaro

Alessia non ha fatto nomi specifici, ma ha fatto riferimento a lettere che hanno alimentato le speculazioni sul nome dei fidanzati coinvolti. La tensione tra le due ex partecipanti di Temptation Island è palpabile e ha attirato l’attenzione di fan e media, intensificando il dibattito su questioni di lealtà e comportamento all’interno del reality.