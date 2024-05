Amore al primo scatto film Tv8 2023, trama e finale

Amore al primo scatto film Tv8 (2023)

Amore al primo scatto film Tv8 è diretto nel 2023 dal regista Amelia Burstyn. “Amore al primo scatto”, un film diretto da Amelia Burstyn nel 2023, è la più recente offerta cinematografica trasmessa da Tv8. Con un focus sul mondo dell’arte e della fotografia, questo film cattura l’essenza di una giovane aspirante fotografa, Laura, interpretata da Alexia Fast, la quale sogna di affermarsi nell’ambito artistico. Il film originariamente intitolato “Candid About Love” vede anche la partecipazione di Drew Henderson nel ruolo di Shane, un artista introverso. A seguire: Amore al primo scatto trama e finale del film Tv8.





Amore al primo scatto trama completa

Laura è un’assistente in una rinomata galleria d’arte, ma la sua vera passione è la fotografia. Ambisce a diventare un giorno una fotografa d’arte affermata. Il suo capo le offre l’opportunità di collaborare in una prestigiosa esposizione d’arte, con una condizione significativa: dovrà convincere Shane, un artista solitario e misterioso, a esibire le sue ultime fotografie nella galleria. Inizialmente, tutto sembra procedere senza intoppi, ma Laura scopre presto che Shane ha abbandonato la fotografia oltre un decennio fa, un dettaglio che complica notevolmente il suo compito.

Amore al primo scatto finale del film Tv8

Determinata a raggiungere il suo obiettivo e a realizzare il suo sogno, Laura decide di aiutare Shane a riscoprire la sua passione per la fotografia. Promette di mantenere il segreto del suo lungo ritiro e lo incoraggia a tornare dietro l’obiettivo. Attraverso la loro collaborazione, Shane ritrova la sua voce artistica, e Laura non solo riesce a garantirsi un posto come fotografa nella galleria, ma intraprende anche un viaggio emozionale che potrebbe portarla a scoprire l’amore insieme a Shane.

Amore al primo scatto cast completo

Alexia Fast come Laura: Una giovane donna con una forte passione per la fotografia, determinata a farsi strada nel mondo dell'arte.

Drew Henderson come Shane: Un fotografo talentuoso ma ritiratosi, il cui passato enigmatico è al centro della trama del film.

Marlie Collins come Stacy: Un personaggio di supporto che aggiunge un ulteriore livello di interesse e dinamicità alla storia.

Shaquan Lewis come Jenson: Un altro artista della galleria che fornisce un contrasto e una prospettiva diversa sulla vita artistica.

come Jenson: Un altro artista della galleria che fornisce un contrasto e una prospettiva diversa sulla vita artistica. Paula Lindberg come Roxanne: La capo di Laura, una figura chiave nel suo sviluppo professionale e personale.