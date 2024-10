Angelina Jolie: Alla premiere del suo film, mostra con orgoglio i suoi ricci naturali

Angelina Jolie ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico durante la proiezione del suo nuovo film Maria. L’evento, tenutosi al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, è stato caratterizzato da un sorprendente cambiamento nel suo look, in particolare per quanto riguarda i suoi capelli. Scopriamo insieme i dettagli dell’occasione e la nuova tendenza che l’attrice ha lanciato.

Angelina Jolie in un abito di seta color champagne

La proiezione di Maria ha messo in risalto non solo le doti artistiche di Angelina Jolie nel ruolo di Maria Callas, ma anche la sua inconfondibile eleganza. Questa presentazione è stata precedentemente anticipata al Festival di Venezia, incrementando ulteriormente l’attesa. Durante l’AFI Fest, Jolie ha scelto un long dress in seta color champagne, un’abbinata sofisticata che ha esaltato la sua figura grazie a una silhouette avvolgente.





Il suo abito presenta una gonna lunga fino alla caviglia e un elegante girocollo.

Per completare il look, ha optato per tacchi a spillo e orecchini di perle, unendo classico e contemporaneo.

La stola-mantello di colore nero ha aggiunto un contrasto affascinante all’outfit, mentre i dettagli vitaminici, come il rossetto e la manicure in rosso, hanno catturato l’occhio.

Angelina Jolie con l’abito champagne

Il nuovo hair look di Angelina Jolie

Il cambiamento più sorprendente nel look di Angelina Jolie è stato senza dubbio la sua nuova acconciatura, curata dall’hairstylist Renato Campora. L’attrice ha rotto con la sua tradizionale pettinatura liscia per abbracciare uno stile più voluminoso e riccio, evocando un’epoca di grande glamour. Con onde morbide che richiamano gli anni ’80, Jolie ha presentato una chioma naturale e sciolta, perfetta per l’occasione.

L’acconciatura è caratterizzata da una riga laterale, che conferisce un’aria disinvolta e affascinante.

Le sfumature di biondo e castano chiaro risaltano magnificamente, donando un aspetto radioso alla celebre attrice.

Questo look rappresenta un cambio di rotta rispetto ai suoi precedenti stili impeccabili, lasciando presagire una nuova tendenza che potrebbe conquistare molti fan.