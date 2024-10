Angelina Mango, annullate tutte le date del tour: “Devo prendere una pausa”

Angelina Mango interrompe il suo tour: comunicato ufficiale. Dopo aver incantato il pubblico durante la sua esibizione all’Eurovision, dove anche Laura Pausini ha espresso il suo supporto, la giovane artista si trova costretta a fermarsi per motivi di salute. Pausini, ammirata dalla rapida ascesa di Mango, aveva dichiarato: “Quello che hai fatto è straordinario. Da Amici a Sanremo e poi all’Eurovision in meno di un anno! Bravissima, sei un grande talento e io ti sosterrò sempre”. Tuttavia, nonostante il successo, Angelina ha dovuto prendere una decisione difficile.





In un messaggio toccante, **Angelina** ha dichiarato di essere «mortificata» per la decisione di fermarsi, aggiungendo che il supporto del suo team l’ha finalmente convinta a mettere la salute al primo posto. «Volevo riprendere a esibirmi dal vivo con entusiasmo e gioia, e i concerti a Roma e Napoli mi hanno dato grande felicità», ha raccontato l’artista. Tuttavia, la realtà della sua condizione attuale non le permette di continuare.

Angelina ha specificato di aver dovuto rinviare le date dei concerti a causa della sua voce, che non si è ancora ripresa completamente. La cantante ha affermato: «Devo fermarmi per prendermi cura di me e voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi, i miei fan». Queste parole risuonano profondamente, evidenziando la responsabilità che sente verso il suo pubblico.

La situazione di Angelina Mango è ulteriormente complicata da una rinofaringite acuta diagnosticata dai medici, che ha costretto l’artista a riconsiderare la sua capacitá di esibirsi. In un altro passaggio del suo messaggio, ha espresso gratitudine per la comprensione e il sostegno ricevuti dai suoi fan: «Vi amo tantissimo e vi ringrazio per l’affetto che sono sicura di ricevere in questo momento difficile».

Di fronte a questa chiusura forzata, Angelina ha dimostrato grande maturità, scegliendo di ascoltare il proprio corpo anziché persistere in un tour che potrebbe minare ulteriormente la sua salute. Si tratta di una scelta audace, che raramente si vede nel mondo dello spettacolo, dove spesso la pressione di continuare è alta e le conseguenze possono essere gravi.

Angelina Mango rappresenta una nuova generazione di artisti consapevoli, capaci di affrontare le sfide non solo professionali ma anche personali. La sua decisione di fermarsi per riprendersi potrebbe servire da esempio per molti, sottolineando l’importanza della salute mentale e fisica nella carriera di un artista. La salute viene prima di tutto, e il riconoscimento di questo principio è fondamentale per un futuro sostenibile nella musica.