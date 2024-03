Anita, Simona e Perla in nomination: chi sarà eliminato?

Salve a tutti, in questa occasione desidero discutere dell’episodio più recente di Grande Fratello 2024. Le aspiranti all’eliminazione tramite il televoto in questa puntata sono Anita Olivieri, Simona Tagli e Perla Vatiero. Chi avrà l’infelice sorte di dover abbandonare l’abitazione più osservata d’Italia? Lo scopriremo dal televoto in corso.





Stando ai dati raccolti da un sondaggio online apparso su Facebook, Anita Olivieri sembra essere la più probabile candidata per l’eliminazione avendo ricevuto soltanto il 10% dei voti favorevoli al suo mantenimento nella casa. Al secondo posto si trova Simona Tagli con un 35% dei voti, mentre Perla Vatiero si colloca in posizione di vantaggio con il 55% dei voti. Sarà lei la favorite per l’immunità nella prossima tornata di nomination?

Scopriremo il nome del prossimo eliminato nella puntata di giovedì. Stando ai voti raccolti a fine febbraio, Massimiliano Varrese risulta essere il meno votato. Riuscirà Anita Olivieri a superare questa percentuale negativa per la settimana iniziata a marzo? Solo le puntate future ci permetteranno di confermare o smentire questi pronostici.

Sono ansioso di scoprire chi verrà eliminato e chi riuscirà a restare a far parte del Grande Fratello 2024. Vi invito a rimanere connessi per gli aggiornamenti sulle prossime puntate. Arrivederci al prossimo aggiornamento!