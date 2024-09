Arriva l’eroe nel litigio tra Fedez e Tony Effe: Accorciabro riassume tutto in meno di un minuto

Più che il profilo di un creatore, quello di Accorciabro si configura come un manifesto politico. Come illustrato in un’intervista pubblicata su Fanpage.it, per lui “il tempo è la risorsa più importante”. Per questo motivo, è intervenuto nel dissidio tra Fedez e Tony Effe al fine di risparmiare ai meno interessati il tempo necessario per seguire tutti i capitoli della saga. Di norma, Rudy, vero nome di Accorciabro, evidenziava nei suoi video il tempo risparmiato agli utenti che fruivano dei suoi contenuti. Tuttavia, in questa occasione, si è mostrato molto più diretto. Rispondendo a un commento che richiedeva questo calcolo, ha dichiarato: “Illimitato”.





Le canzoni principali del dissidio sono tre. Il primo attacco di Tony Effe a Fedez è avvenuto nel format 64 Barre di Red Bull. Successivamente, Fedez ha risposto a Tony Effe con il freestyle “L’infanzia difficile di un benestante”, seguito dalla controreplica di Tony Effe con “Chiara”, una canzone che si presenta come la più strutturata fino a questo momento e, inoltre, quella che ha riscosso maggior successo tra il pubblico.

Nel frattempo, è giunta anche la risposta di Niky Savage, rapper che ha collaborato con Fedez per il brano “Di Caprio”. Proprio questa canzone rappresenterebbe uno dei fondamenti che hanno condotto all’attuale scontro di cui siamo testimoni. Con un buon margine di probabilità, il dissidio non è ancora concluso. Nella sua ultima storia, Fedez ha nuovamente attaccato Tony Effe per aver menzionato i suoi figli in “Chiara”: “Piccolo Gangsta non ti hanno insegnato che i bambini non si toccano. Scarso nel rap, scarso nei valori”.

Accorciabro ha anche espresso critiche: “Ora torno ad ascoltare vera musica”. Il video di Accorciabro dura meno di un minuto e fornisce un servizio relativamente completo. Oltre alle canzoni del dissidio, il creatore raccoglie anche tutte le storie correlate dei protagonisti. I brani sono stati commentati da Roberta Carluccio, in arte Roberryc, fidanzata di Niky Savage ed ex di Tony Effe. Il video di Accorciabro si conclude con un giudizio: “Vi ringrazio per avermi fatto scoprire questi poeti, io torno ad ascoltare musica”. Nella scena finale, Accorciabro si mette le cuffie e si allontana lungo una strada buia, mentre nel video risuona una canzone di Eminem.

Accorciabro si era in passato occupato anche di Chiara Ferragni. In pochi secondi aveva riassunto l’intervista di Chiara Ferragni a Fabio Fazio: “Dice di essere stata di buona fede. Quelli che non hanno capito un c**zo siamo noi”.