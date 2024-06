Ascolti Tv del 10 giugno: successo per Io Canto Family, record negativo per Bruno Vespa

Ascolti TV 10 Giugno: Grande Successo per Io Canto Family, Flop per Bruno Vespa

Michelle Hunziker conquista il pubblico con la semifinale di Io Canto Family. Gli ascolti premiano il talent show di Mediaset, mentre lo speciale di Bruno Vespa su Rai Uno segna un record negativo. Vediamo nel dettaglio i dati degli ascolti TV del 10 giugno.





Il 18.55% di share per Io Canto Family: Un Successo Annunciato

La semifinale attesissima di Io Canto Family, condotta da Michelle Hunziker, ha registrato ottimi ascolti TV. Lo show, ricco di emozioni e sorprese per i concorrenti e i loro coach, ha catturato l’attenzione di 2 milioni e 399 mila spettatori, raggiungendo uno share del 18.55%. Questo risultato conferma il successo del talent show sull’ammiraglia Mediaset. La parte dedicata agli highlights, trasmessa subito dopo la puntata, ha mantenuto vivo l’interesse con 802 mila telespettatori e il 18.14% di share.

Porta a Porta Sottotono: L’Europa non Attira il Pubblico

La concorrenza non è stata altrettanto fortunata. Lo speciale di Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa e dedicato alle Europee 2024, ha registrato ascolti molto bassi. Solo 886 mila spettatori hanno seguito il talk show su Rai Uno, con uno share del 5.87%. Questo rappresenta uno dei risultati peggiori per l’ammiraglia Rai, sorpassata non solo da Canale 5, ma anche da Rai Due e La7. Bruno Vespa, che di recente ha rivelato tentativi passati di chiudere Porta a Porta, si è trovato in competizione anche con Rete 4.

Ascolti delle Altre Reti: Rai Due Brilla con l’Atletica

La serata televisiva di ieri ha offerto una vasta gamma di scelte per gli spettatori. Oltre a Io Canto Family e a Porta a Porta, altre emittenti hanno ottenuto buoni risultati. Rai Due ha riscosso un notevole successo grazie alla trasmissione degli Europei di Atletica, seguiti mediamente da 2 milioni 448 mila spettatori, con uno share del 13.34%. Rai Tre ha registrato 878 mila spettatori con lo show Far West di Salvo Sottile, ottenendo uno share del 5.25%. Rete 4 ha visto 864 mila spettatori seguire Quarta Repubblica, con uno share del 6.48%.

Anche La7 si è difesa bene con Propaganda Live, che ha attirato 894 mila telespettatori, ottenendo uno share del 7.47%. Infine, Italia 1 con il film in replica Vanguard – Agenti Speciali ha registrato 901 mila spettatori, con un share del 5.37%.

In conclusione, la serata del 10 giugno ha visto Io Canto Family dominare gli ascolti, mentre Porta a Porta ha registrato un calo significativo. Le altre reti hanno saputo mantenere l’interesse del pubblico con programmi variegati e di qualità.