Asia Argento replica a Morgan: “Anna Lou ha il potere di aiutarlo ma lui non lo sfrutta”

Con una carriera internazionale, ho dovuto sacrificare molte cose per conciliare lavoro e esigenze scolastiche dei miei figli. Ecco cosa ha dichiarato:





Crescere due figli da sola, avendo la responsabilità emotiva ed economica, è stato difficile. Avevo una carriera internazionale e non potevo lavorare mentre i miei figli erano a scuola. Ho fatto sia la mamma che il papà, il poliziotto buono e quello cattivo. È stato stancante, ma mi ha dato molte soddisfazioni. Ora vedo i risultati di questo impegno nei miei figli. Non è solo merito mio, sono stata fortunata, un veicolo per due anime meravigliose. I figli scelgono i genitori prima di nascere.

A questo punto, Asia Argento distingue Marco Castoldi da Morgan: “Lui era Marco, non Morgan. Marco era diverso da ciò che è diventato”, suggerendo che il “Morgan” di oggi è quello della televisione, problematico e distruttivo per Marco stesso.

Ho conosciuto Morgan quando si chiamava ancora Marco. Lui era Marco, non Morgan. Marco era diverso da quello che è oggi. Posso capire perché qualcuno crei un’identità falsa, per proteggere una parte fragile di sé in un mondo superficiale come quello dello spettacolo. Marco ha creato Morgan ispirandosi a modelli sbagliati. Questa falsa identità ha finito per sopraffare la parte pura di lui.

Riguardo alla questione legale con Angelica Schiatti: “Era ossessionato da questa ragazza. Mi aveva parlato di lei. Se ha fatto ciò che si vedrà, in Italia è un reato e dovrà affrontarne le conseguenze. Tutte quelle trasmissioni che ha fatto, che gli hanno permesso di andare avanti, non lo hanno aiutato. Doveva toccare il fondo. Quando ho toccato il fondo, è stato un regalo della vita. Ho dovuto rialzarmi e ricostruire ciò che avevo perso. È prigioniero del suo ego e non riesce a essere un miglior essere umano, padre o artista. È brutto dirlo. Forse, se lo sente dire da me, potrebbe servirgli per svegliarsi. Se non tocchi il fondo, non cerchi un modo per salvarsi”.

Sono sobria da tre anni. Il problema dell’alcool: “Sono in salute e ne sono molto grata. La vita sembra migliore in questo modo. Non sono una persona positiva e devo sforzarmi per non cadere nella negatività. L’atteggiamento distruttivo è una conseguenza. Pensare sempre al peggio viene dopo”.

Non ho mai pensato di ricadere nell’alcool. Più che una tentazione, è un’ossessione, ma non la sento. Vedo le persone bere e penso a cosa bevono, come bevono, se lasciano qualcosa nel bicchiere. Io non bevevo per il gusto, ma per alleviare il disagio sociale. A volte affronta ricadute emotive. Insieme alla sobrietà, c’è un aspetto emotivo. A volte ricado nei miei difetti: paure, rabbia e altre cose che preferirei non avere. L’alcool mi renderebbe meno lucida al momento. Era solo un modo per rimandare la verità, perché la verità fa male.