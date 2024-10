Assalto scioccante in un appartamento a Roma: rende impotente la madre e abusa della figlia disabile

Una terribile rapina ha scosso una famiglia romana, quando un ladro è riuscito ad entrare in un appartamento nella zona di Regina Margherita. La padrona di casa è stata immobilizzata mentre il ladro ha iniziato a frugare nelle stanze alla ricerca di gioielli e contanti. La figlia della donna, una ragazza di 20 anni con disabilità, ha cercato di intervenire in soccorso della mamma, ma è stata trascinata in salotto e costretta a subire un abuso da parte del ladro.





Fortunatamente, le grida delle due donne hanno insospettito i vicini di casa, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I poliziotti del commissariato di Porta Pia e Salario sono arrivati tempestivamente sul posto, riuscendo a identificare e bloccare il rapinatore, un uomo di origine africana. Gli investigatori stanno ora compiendo accertamenti per verificare se altre rapine siano state commesse dallo stesso uomo nella zona. Al momento, non risultano riscontri in tal senso.

Dalle testimonianze delle due donne, visibilmente scosse e ancora sotto shock, emerge che l’uomo ha tentato di entrare nell’appartamento suonando ripetutamente il campanello e bussando alla porta. Infastidita per la situazione, la padrona di casa ha aperto la porta per verificare e l’uomo è riuscito a entrare. La giovane di 20 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti.

La comunità locale si è mobilitata per offrire supporto e solidarietà alla famiglia colpita da questo atto criminale, mentre le autorità continuano le indagini per assicurare giustizia. Speriamo che la famiglia possa trovare conforto e guarigione dopo questa terribile esperienza.