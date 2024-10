Autopsia su Liam Payne: cause del decesso traumi multipli ed emorragie interne

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, deceduto ieri a 31 anni dopo essere caduto dal balcone del suo hotel a Buenos Aires. L’autopsia ha rivelato che è morto a causa di traumi multipli e emorragie interne ed esterne, causate dalla caduta.





Cause della morte di Liam Payne

La caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo ha provocato traumi multipli e emorragie interne ed esterne a Liam Payne. Secondo The Guardian, l’autopsia ha dimostrato che le ferite alla testa sono state decisive per il decesso. Il responsabile del Sistema di Assistenza Medica di Emergenza aveva già avvertito che le lesioni erano gravi: l’equipe intervenuta aveva segnalato una frattura alla base del cranio. Le indagini sono ancora in corso e continuano gli interrogatori dei cinque testimoni per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire le ultime ore del 31enne. Nella stanza d’hotel di Payne sono state sequestrate sostanze stupefacenti e alcol che il cantante avrebbe assunto prima di morire.

Le foto della stanza d’hotel di Liam Payne prima della sua morte

Quando gli agenti sono entrati nella stanza d’hotel di Liam Payne dopo la sua morte, hanno trovato disordine e diversi oggetti distrutti. In particolare, un televisore fracassato, una vasca da bagno con candele spezzate, una scrivania con fogli di alluminio usati, un accendino e polvere bianca sparsa in varie zone della camera. Non si esclude che il cantante avesse fatto uso di sostanze stupefacenti prima di morire.