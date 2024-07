Aversa, dopo le prove di maturità gli ragazzi si riuniscono davanti alla tomba della insegnante defunta

Gli studenti della quinta F del Liceo Jommelli di Aversa, dopo aver sostenuto l’esame di maturità, hanno deciso di visitare la tomba della loro amata insegnante di Italiano e Latino, Michela Ferrante, scomparsa prematuramente.Oltre un anno fa, la professoressa Michela Ferrante, docente di Italiano e Latino presso il Liceo Jommelli di Aversa, è venuta a mancare improvvisamente. Nonostante il tempo trascorso, i suoi studenti della quinta F non l’hanno mai dimenticata e, subito dopo aver affrontato l’esame di Maturità, hanno deciso di renderle un commovente omaggio.





Un gesto di profondo affetto

Appena conosciuti i risultati dei loro esami di diploma, i ragazzi della quinta F si sono recati al cimitero e si sono riuniti in silenzio sulla tomba della loro amata insegnante. Questo gesto di affetto e riconoscenza è stato condiviso sui social dalla professoressa Enza Picone, che ha voluto celebrare la straordinarietà di Michela Ferrante e il legame speciale che aveva instaurato con i suoi alunni.

La scuola che forma menti e cuori

Secondo la professoressa Picone, questo episodio dimostra che, quando la scuola funziona correttamente, gli adolescenti sono in grado di sviluppare una sensibilità e una maturità emotive profonde, capaci di trasformare il dolore in crescita consapevole. Nessuno degli studenti si è lamentato per i voti ottenuti, ma tutti hanno chiesto di poter essere lì, in silenzio, per l’ultima volta insieme alla loro insegnante.

L’eredità di Michela Ferrante

La professoressa Picone ha espresso il suo orgoglio per aver contribuito a formare questi ragazzi, che ora sono diventati uomini e donne in grado di portare con sé ciò che Michela Ferrante aveva loro insegnato: la meraviglia della vita, la passione delle idee e la volontà di cambiamento. Questo gesto di affetto e riconoscenza verso la loro insegnante scomparsa prematuramente dimostra l’impatto che Michela Ferrante ha avuto sulla vita dei suoi alunni, lasciando un’eredità indelebile.Questa commovente storia mette in luce l’importanza del ruolo degli insegnanti nella formazione non solo intellettuale, ma anche umana e morale dei giovani. Michela Ferrante, con la sua dedizione e il suo amore per l’insegnamento, ha saputo creare un legame speciale con i suoi studenti, che hanno voluto onorarla anche dopo la sua scomparsa, dimostrando la forza e la profondità dei sentimenti che li uniscono.