Bambina di 3 anni ritrovata sola per strada e soccorsa dalla polizia: denunciata la persona responsabile del suo affidamento

La mattina di lunedì a Romano di Lombardia una bambina di 3 anni è stata trovata sola per strada, senza essere in grado di comunicare con chi l’ha soccorsa. La polizia locale ha rintracciato i genitori e denunciato la parente incaricata dell’asilo.





La bambina è stata trovata da sola in strada da una passante, che ha subito allertato la Polizia locale. “Per fortuna la disavventura di questa bambina è terminata bene, con un lieto fine”, ha sottolineato il sindaco di Romano di Lombardia Gianfranco Gafforelli.

Le autorità hanno scoperto che i genitori avevano incaricato una parente di portare la bambina all’asilo, ma durante il tragitto la donna avrebbe smarrito la piccola, senza segnalare l’accaduto alle autorità. La donna è stata denunciata per abbandono di minore.

La piccola non riusciva a comunicare correttamente in italiano e non sapeva neanche come si chiamasse né dove abitasse. Dopo essere stata presa in custodia dalla polizia locale, è stata portata in diversi asili fino a che non è stata trovata la struttura giusta. Qui le maestre hanno immediatamente rintracciato i genitori della bambina, completamente ignari di tutto, e consegnato la bimba a mamma e papà.

La collaborazione tra cittadini e istituzioni ha permesso di risolvere positivamente la situazione. Il sindaco ha elogiato “l’efficienza e la professionalità ancora una volta dimostrata dalla polizia locale cittadina”.

Il ritrovamento della bambina è stato un momento di apprensione e preoccupazione per tutti i cittadini coinvolti, ma fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi grazie all’intervento tempestivo delle autorità.

Le autorità stanno indagando per fare piena luce su quanto accaduto e assicurarsi che non si ripeta in futuro una situazione del genere.

La cittadina di Romano di Lombardia si è unita nel sollievo per il lieto fine della vicenda, dimostrando ancora una volta la solidarietà e l’attenzione verso i più deboli.

La piccola è ora al sicuro con la sua famiglia, mentre le autorità stanno valutando le conseguenze per la parente incaricata dell’asilo che ha perso traccia della bambina durante il tragitto.